Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 20 ottobre: Gemma torna alla carica con Maurizio?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 20 ottobre

Nuova registrazione per Uomini e Donne. I tronisti con le dame e i cavalieri del trono over tornano in studio per registrare nuove puntate regalando sicuramente colpi di scena. Probabilmente, esattamente come accaduto nelle precedenti puntate, la registrazione comincerà con il trono over. Nella scorsa registrazione, la protagonista indiscussa di tutto è stata Gemma Galgani che ha vissuto un vero e proprio dramma in studio. La dama, infatti, ha chiesto a Maurizio di dimenticare il passato e tutto quello che è accaduto tra loro per darle una seconda possibilità. Possibilità che, tuttavia, Maurizio ha preferito non darle non riuscendo a ricambiare quell’affetto che Gemma desidera.

In studio, Gemma si è lasciata andare alle lacrime con Gianni Sperti e Tina Cipollari che, oltre a difenderla, hanno provato anche a farla ragionare. Cosa accadrà, dunque, nella registrazione odierna? Gemma proverà ad avere nuovamente un confronto con Maurizio o sceglierà di non tornare sull’argomento?

Primo bacio per Brando e Raffaella?

Spazio, naturalmente, anche ai protagonisti del trono classico. Tra Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando, il trono di quest’ultimo sta regalando diverse emozioni ai telespettatori. Brando ha già baciato Beatriz che, però, ha scelto di autoeliminarsi nella scorsa registrazione. Contemporaneamente, Brando si è riavvicinato a Raffaella ammettendo di stare davvero bene con lei. Tra i due il feeling cresce sempre di più anche se il bacio non c’è stato: arriverà nel corso della registrazione odierna?

Brando, tuttavia, potrebbe anche sorprendere tutti e andare a riprendere Beatriz. Di fronte alla scelta di quest’ultima di lasciare definitivamente la trasmissione, Brando aveva espresso qualche dubbio. Proverà a convincerla a tornare?

