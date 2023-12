Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 21 dicembre: doppia esterna per Brando?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 21 dicembre

Ultima registrazione prima del Natale per le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, ma anche per i tronisti che sono sempre più vicini alla scelta. Se Ida Platano ha da poco cominciato il suo percorso e sta portando avanti la conoscenza con David, Ernesto e Mario, quello di Brando e Cristian è ormai agli sgoccioli. Grande attesa per quella che sarà la scelta di Brando che, pur avendo provato immediatamente un forte interesse nei confronti di Beatriz, si sta lasciando andare sempre di più con Raffaella a cui ha anche detto parole importanti. “Con te sto bene, mi sento a casa”, ha detto al termine di un’esterna.

Da parte sua, Raffaella sta provando a correggere alcuni lati del suo carattere trovando un punto d’incontro con Brando. Convinta che Brando sia più preso da Beatriz, sta facendo di tutto per conquistarlo e, ad oggi, pare ci stia riuscendo. Nel corso della registrazione odierna, Brando avrà un confronto con entrambe le corteggiatrici?

Alessandro Vicinanza tra Cristina e Asmaa

Spazio, poi, al trono over. Protagonista indiscusso delle ultime puntate è sicuramente Alessandro Vicinanza che, tornato in trasmissione, ha ricominciato ad uscire con Roberta Di Padua la quale, tuttavia, di fronte alla scelta del cavaliere di conoscere altre persone, ha deciso di abbandonare la trasmissione. Alessandro, così, ha cominciato una frequentazione con Cristina Tenuta, ma anche con Asmaa: nel corso della nuova registrazione, il cavaliere salernitano si dichiarerà per una delle due?

Gemma Galgani, invece, è sempre alla ricerca del grande amore così come Barbara De Santi che stava conoscendo un nuovo cavaliere, Luciano con cui però ha chiuso. Arriverà un nuovo cavaliere per lei?

