Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 26 marzo: prime esterne per Veronica

Oggi, 26 marzo 2022, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Questa settimana è stata presentata al pubblico di Canale 5 la nuova tronista, Veronica, ragazza che sembra essere molto sicura di se e di ciò che vuole dal punto di vista amoroso. Nella registrazione di oggi scopriremo come sono andate le prime esterne e conoscenze e se c’è già qualcuno che l’ha colpita tra i quindici ragazzi scesi per l’incontro al buio.

Grande attenzione anche per Matteo Ranieri, ormai sempre più vicino alla sua scelta. Sembrava ormai certa la sua preferenza per Federica ma, nelle ultime puntate, il tronista ha mostrato un forte feeling per Valeria, baciandola e facendole delle sorprese. Cosa accadrà nella registrazione di oggi?

Uomini e Donne: Gemma e Franco, storia finita?

Spazio non solo ai tronisti di Uomini e Donne. Di certo nella nuova registrazione si tornerà a parlare di Gemma Galgani. La dama ha iniziato a frequentare Franco, con il quale è poi scattato anche un bacio; che seguito avrà avuto questa conoscenza? Lui vorrà già chiudere? Non mancheranno considerazioni sulle ultime frequentazioni di Armando Incarnato o di Pinuccia, ultimamente sempre al centro degli attacchi di Tina Cipollari. Si tornerà poi a parlare del trono di Luca Salatino, ultimamente sempre più vicino alla corteggiatrice Soraya, nonostante i suoi tentennamenti. Infine spazio anche per Ida Platano: dopo la rottura con Alessandro, la dama è nuovamente libera. Che ci siano nuovi pretendenti per lei?

