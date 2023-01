Uomini e donne, anticipazioni registrazione 28 gennaio/ Federico bacia Alice e Carola

Uomini e donne, le anticipazioni della registrazione datata 28 gennaio 2023

Prosegue l’appuntamento di Uomini e donne, con le nuove registrazioni datate 28 gennaio 2023, che tra le novità del trono over e il trono classico partono da Federico Nicotera. Il tronista in carica, alla nuova puntata di Uomini e donne, diventa protagonista di una esterna con la corteggiatrice mora Alice Barisciani. Tra i due, complice una sorpresa, scatta il bacio. Che Alice sia la scelta preannunciata? A quanto pare, no. Il tronista registra un’esterna anche con la bionda corteggiatrice Carola Viola Carpanelli, in un paesaggio innevato, dove tra i due si giunge ad un lungo bacio.

La tronista in carica, Lavinia Mauro, organizza poi due esterne. Una con Alessio Corvino e l’altra con Alessio Campoli. Ma al posto della giovane presenzia la madre. Insomma, per la serie é tempo delle presentazioni in famiglia per i corteggiatori della tronista. Chi sceglierà Lavinia? Al centro studio, nel frattempo il tronista Federico registra un ballo con Alice. Ma che dire delle esterne con la possibile suocera, per i due corteggiatori di Lavinia? All’incontro inaspettato il biondo Corvino si palesa a dir poco agghiacciato, mentre il moro, seppur palesandosi in imbarazzo, riesce ad avere un dialogo senza intoppi, con la madre di Lavinia. Che sia un indicatore del livello di interesse dei due giovani verso la tronista?

Nicole Santinelli avvia il nuovo trono classico di Uomini e donne

In puntata c’é anche spazio per la tronista new entry a Uomini e donne, Nicole Santinelli. La giovane registra un’esterna con il corteggiatore Andrea. Tra i due si giunge a diversi abbracci.

Vengono eliminati dalla tronista i corteggiatori Sebastiano e Luca. Al centro studio, Andrea le regala dei girasoli e i due si uniscono in un romantico ballo. Sempre per la quota trono classico, poi, a Uomini e donne, Lavinia si concede un ballo con Alessio Corvino, il biondo dei corteggiatori. Per lei giunge un mazzo di fiori e a porgerlo é il padre, con tanto di dedica: “alla mia piccola principessa”. L’altro tronista Federico, al momento del ballo, sceglie come partner in pista Alice. Carola lo esorta a non accusarla oltremodo, poi, di essere fredda nei suoi riguardi, dal momento che lui sceglie la mora al suo posto. Tuttavia, sia le corteggiatrice che Federico si dicono felici delle esterne. I due corteggiatori di Lavinia, seppur visibilmente annoiati, si direbbero felici di aver fatto la conoscenza della possibile suocera.

