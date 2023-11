Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 28 novembre: torna il sereno tra Emanuela e Marco Antonio, Ida…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 novembre

Nuova registrazione per Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, le dame e i cavalieri del trono over insieme ai troni Brando, Cristian e Ida Platano, sono tornati in studio oggi, martedì 28 novembre, per registrare le nuove puntate. Maria De Filippi ha aperto la registrazione con il trono over chiamando al centro dello studio Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua che, nella registrazione di ieri, avevano deciso di ricominciare a frequentarsi. I due raccontano di essere usciti insieme, di essersi baciati e di aver trascorso una piacevole serata. Tuttavia, di fronte al desiderio di Alessandro di lasciare il numero ad un’altra dama di cui preferisce non svelare il nome, Roberta decide di chiudere.

Dopo la crisi delle scorse settimane scatenata anche da un bacio di lui con Roberta, è tornato il sereno tra Emanuela e Marco Antonio che hanno più volte ballato insieme. Novità, inoltre, anche per Barbara De Santi che sta uscendo con un cavaliere sardo. Nuovamente assente, invece, Armando Incarnato.

Spazio anche al trono classico con Ida Platano che sta continuando a conoscere i suoi corteggiatori. In particolare, Ida ha scelto di portare in esterna Ernesto, un nuovo corteggiatore con cui si è trovata molto bene e, in studio, decide di ballare con lui. Torna in studio Brando che è stato assente nelle scorse registrazioni perché positivo al covid. Nella nuova registrazione, Brando ha avuto un confronto con Raffaella, l’unica corteggiatrice che ha portato in esterna e a cui ha raccontato lo splendido rapporto che ha con i nonni. Tra i due non sono mancati baci e coccole.

Nessuna esterna, invece, per Beatriz che, dopo aver scoperto che Brando aveva la possibilità di fare una seconda esterna, va su tutte le furie. Il tronista, però, spiega di aver scelto di non farla perché dopo aver trascorso due ore con Raffaella, non se l’è sentita di uscire con Beatriz rischiando di ferire nuovamente la prima.











