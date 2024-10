Chi sono Clarissa Marchese e Federico Gregucci, una delle coppie più amate di Uomini e Donne

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una delle coppie nate grazie a Uomini e Donne. Era il 2016 quando i due si sono conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi: lei, ex Miss Italia, era la tronista, lui sceso per corteggiarla. Il loro è quasi un colpo di fulmine: pochi mesi dopo, Clarissa lo sceglie e insieme iniziano una storia d’amore che dura ancora oggi e che ha portato alla creazione di una bellissima famiglia.

Dopo un’esperienza lavorativa in America, dopo Clarissa Marchese e Federico Gregucci si trasferiscono insieme per qualche tempo, la coppia torna in Italia ed è qui che decide di stabilirsi definitivamente e, poi, di sposarsi. Il matrimonio viene celebrato nel 2019, poi, giusto un anno dopo, nasce la loro prima figlia: Arya.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono genitori di Arya e Christian: il matrimonio nel 2029

È una grande gioia per Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che intanto si allontanano dal mondo dello spettacolo, rimanendo comunque molto attivi sui social. Ad aprile dello scorso anno, la coppia nata a Uomini e Donne ha poi dato alla luce il secondo figlio, un bambino che hanno chiamato Christian. Oggi sono una coppia solida e molto felice.

Lei stessa, in un’intervista rilasciata a Wamily riportata da Eva300, ha rivelato: “Sono una di quelle mamme che dedica il 99% delle proprie giornate ai figli. Se prima la mia priorità ero io, con i miei interessi […] adesso, invece, il primo pensiero sono i bimbi”. Infine, sull’andamento della coppia, Clarissa ha aggiunto: “La verità è che da quando ho loro la mia vita è cambiata in meglio. Diventare genitori, poi, non ha scalfito la nostra solidità di coppia, anzi devo dire la verità: siamo molto bravi. Devo dare una ‘pacca sulla spalla’ sia a me che a Federico e ammettere che stiamo facendo un buon lavoro”.

