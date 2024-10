Armando Incarnato piange a Uomini e donne

Armando Incarnato piange a Uomini e Donne svelando le ferite che porta nel cuore che gli hanno fatto perdere fiducia nelle persone. “Il problema sono io, ormai ho perso proprio la fiducia negli esseri umani, non lo so perché ma non ci riesco. La terra da sotto i piedi se n’è andata, perciò non ho paura di rapportarmi con nessuno, non mi interessa nemmeno il pensiero degli altri“, lo sfogo del cavaliere napoletano che, in lacrime, ha parlato della difficile situazione che sta vivendo da padre.

“Ci sono delle cose della mia vita privata che non tutti sanno che sono abbastanza importanti. Le ferite non si vedono ma dentro sono aperte, sanguinano e fanno male. Quindi quando mi trovo di fronte a situazioni che sono di ipocrisia o di finzione, rivedo quello che sto affrontando in questo periodo e non ce la faccio” – ha detto. Poi ha aggiunto: “Io non ce la faccio più. Lei deve sapere, il papà c’è sempre stato. Rivoglio quello che ho perso e se non lo trovo sarò sempre scontroso con tutti quanti, perché non trovo aiuto e devo sfogare. Questa cosa mi fa stare male”.

Lo sfogo di Armando Incarnato sui social

Dopo la messa in onda della puntata in cui ha tirato fuori le proprie emozioni nel corso di una lite con Mario Cusitore, Armando Incarnato, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di immagini in cui è con la sua bambina scrivendo anche un lungo e duro sfogo. “Eppure hanno avuto il coraggio di raccontarti il contrario… Grazie a tutte quelle persone che hanno espresso parole di conforto, coraggio e stima…

Per chi invece ha avuto il coraggio di “calpestare” e sminuire un momento come quello, vorrei dirvi che la vera vergogna siete voi e non io!”, ha scritto.

“Si devono vergognare quei padri che hanno abbandonato i loro figli, e non quei padri che hanno il coraggio di “urlare” al mondo intero quanto mi manchi e quanto sto male per te. Vi sentite a vostro agio nel giudicare la mia vita, proprio come vi sentite a vostro agio ad essere persone di m*rda! Avete sporcato con i vostri commenti, con il vostro gossippare del caxx un messaggio che sarebbe dovuto arrivare a lei, ma non è colpa vostra, proprio non ci siete arrivati vero a capire perché ho scelto di espormi mediaticamente? Da qualche parte vedrà, sentirà, leggerà…

Il Padre in questione c’è sempre stato e ci sarà sempre. Siete solo una manica di bast*rdi per non dire altro!”, ha concluso.