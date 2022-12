Uomini e donne, anticipazioni registrazione 29 dicembre/ Lavinia abbandona lo studio

Uomini e donne, le anticipazioni del 29 dicembre 2022

Uomini e donne torna a registrarsi in data 29 dicembre 2022 e, alle riprese della nuova puntata, vede il trono classico di Lavinia Mauro e Federico Nicotera scricciolare, con la tronista che é costretta a uscire di scena per la minaccia del ritiro di un corteggiatore. O almeno questo è stando alle annesse anticipazioni TV riprese dalla pagina social Uomini e donne classico e over curata su Instagram da Lorenzo Pugnaloni.

Per la quota trono classico, Federico Nicotera ha portato in esterna la corteggiatrice Alice, occasione in cui i due hanno trascorso del tempo in auto al termine della passata registrazione, dopodiché nel tragitto di rientro fino a casa del tronista lui non ha ospitato la giovane tra le mura domestiche Tuttavia, tra Federico e Alice scatta il nuovo bacio. La reazione dell’altra corteggiatrice del tronista? Carola esplode in lacrime e, in studio, come per consolazione Federico la invita a ballare.

Tra gli over, Alessandro chiarisce i sentimenti nutriti per Gemma Galgani

Spazio poi alle novità del trono di Lavinia Mauro. La tronista ha portato in esterna Alessio Corvino, occasione in cui i due si sono baciati. E l’esterna al bacio fa infuriare Alessio Campoli. Tanto che il corteggiatore furibondo esce dallo studio minacciando l’addio a Uomini e donne e la tronista, per evitare il peggio, esce di scena con lui per raggiungerlo. I due non entrano più in studio, almeno non in puntata. Che il trono maschile e il trono femminile siano a rischio, date le summenzionate reazioni avverse dei pretendenti? Con un ritiro da parte dei corteggiatori insorti, il trono classico potrebbe chiudere in anticipo, con i tronisti che si vedrebbero costretti ad anticipare una scelta che ricadrebbe sui corteggiatori superstiti o in alternativa i due potrebbero optare per un ritiro dal programma chiudendo il trono classico senza comunicare una scelta. I due tronisti, in puntata, non comunicano la data della scelta, che potrebbe slittare ancora, anticiparsi o annullarsi, a discrezione di Lavinia e Federico. Non si presentano inoltre nuovi tronisti, almeno non per il momento.

E neanche per la quota trono over di Uomini e donne, mancano le novità. Il cavaliere Alessandro dichiara che con la veterana di Uomini e donne, Gemma Galgani, lui intende proseguire la conoscenza solo in termini di amicizia. Al centro studio, per il cavaliere, si fanno comunque avanti oltre Gemma le pretendenti Cristina, ex fiamma di Armando Incarnato, Pamela, poi si aggiunge anche Desdemona, anche perché lui e la dama si sono scritti.











