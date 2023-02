Uomini e donne, anticipazioni registrazione 4 febbraio/Torna Carola? Federico la…

Uomini e donne, le anticipazioni delle registrazioni datate 4 febbraio 2023

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Carola Viola Carpanelli grande assente in studio e il trono di Federico Nicotera a rischio chiusura anticipata. Relativamente alla puntata del dating show registrata il 4 febbraio 2023, Uomini e donne classico e over anticipa che la bionda corteggiatrice, dopo aver lasciato il programma il 3 febbraio, non é presente in studio, al trono classico, dove lei ha avviato la sua ricerca dell’amore corteggiando Federico Nicotera. La scelta della bionda corteggiatrice nasce per una mancanza di attenzioni del tronista, che a detta di Carola avrebbe maturato di fare ricadere la scelta finale al trono sulla rivale corteggiatrice, Alice Barisciani. Tuttavia, in puntata Federico dichiara di voler provare a recuperare in studio, Carola: “Federico era presente in studio e ha detto che andrà a recuperare Carola stasera”. Quale sarà la reaction della bionda?

Nel frattempo, per la quota trono classico, inoltre, in puntata si registrano delle novità anche per i fan della tronista Lavinia Mauro. La giovane bacia entrambi i corteggiatori, sia il biondo che il moro: “Lavinia ha portato in esterna Alessio Corvino e si sono baciati, questa volta non hanno litigato e lui le ha anche portato un regalo come sorpresa. Hanno ballato insieme e si tenevano anche

per mano” -svelano le anticipazioni di Uomini e donne e dopo il biondo é la volta del moro-Lavinia ha fatto un’esterna anche

con Campoli e si sono baciati sotto

ad un piumone”. In puntata, quindi, il biondo Corvino chiede alla tronista quanto manchi alla scelta e lei si dice felice: finalmente vede i due corteggiatori fare dei passi nei suoi riguardi. Peraltro é certa che il biondo Corvino le direbbe di sì. Sempre tra i tronisti, la neo tronista Nicole Santinelli, poi, registra le esterne con due corteggiatori e un terzo lo manda a casa, si chiama Rocco.

Uomini e donne, trono over: tra gli addii Gloria e Biagio…

Per la quota trono over, dopo aver detto addio a Riccardo Guarnieri lasciando lo studio in lacrime, non sentendosi da lui corrisposta Gloria Nicoletti non rientra in studio. Tra gli over tornano al centro studio la coppia Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Questo perché i due fidanzati, ex Uomini e donne, intendono avere un chiarimento con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere sarebbe reo di aver menzionato il tormentone di Shakira come una vendetta contro l’ex storica Ida, con annesse frecciatine lanciate ad Alessandro. “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio”, canta il tormentone e in studio esplode il triangolo: “Ida in studio è stata accompagnata da Alessandro e ci sono state forti liti tra lui e Riccardo con tanto di

parolacce reciproca, Ida non è mai

intervenuta tra i due. Alessandro

ha detto a Riccardo che si deve

vergognare a vivere a casa con la

madre a 45 anni. Riccardo ha anche

detto che Ida non è buona madre…”.

Tra gli over, dopo la “cacciata” subita da Maria De Filippi, Biagio Mauro non é presente tra gli over. Nel frattempo, l’opinionista “Tina Cipollari tira in testa una torta a Riccardo”.











