Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 settembre 2023/ Nuovo scontro tra Tina Cipollari ed Elio?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 settembre

In attesa della messa in onda, su canale 5, della prima puntata della nuova stagione prevista per lunedì 11 settembre, le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne nonchè i tronisti Christian, Brando e Manuela Carriero tornano in studio oggi, mercoledì 6 settembre, per una nuova registrazione. Al centro dello studio tornano ad accomodarsi non solo i tronisti, ma anche i protagonisti del trono over. Il percorso di Christian e Brando è appena cominciato: i due tronisti sono usciti con la corteggiatrice Beatrix che, per il momento, non si sbilancia. Nessuna conoscenza particolare, invece, per Manuela.

Grande spazio, invece, al trono over. Protagonista indiscussa delle prime registrazioni è stata sicuramente Gemma Galgani che sta uscendo con un cavaliere, Maurizio, a in pochi credono. Anche Tina Cipollari, infatti, non ha risparmiato critiche al cavaliere difendendo Gemma.

Nuove liti per Tina Cipollari?

Tra i protagonisti indiscussi delle registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne c’è stata sicuramente Tina Cipollari. La bionda opinionista ha iniziato la stagione molto carica dando vita alle prime discussioni. In particolare, Tina si è scontrata con Elio scagliandosi, poi, anche contro Aurora Tropea per un video in cui il cavaliere e la dama parlavano di lei. Cosa accadrà, invece, nella registrazione di oggi?

Non mancherà lo spazio dedicato ai tronisti, ma soprattutto al trono over. Dopo essere stato assente durante le prime registrazioni, nel parterre, tornerà Armando Incarnato? Per scoprilo, non ci resta che aspettare le prime anticipazioni del dating show di canale 5.

