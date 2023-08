Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 agosto 2023/ Gemma bacia Massimo e lite con Barbara De Santi?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 agosto 2023: Manuela esce di nuovo con Michele?

I protagonisti di Uomini e Donne tornano oggi 29 agosto 2023 in studio per una nuova registrazione. Iniziano a delinearsi le prime preferenze dei tre nuovi tronisti rispetto a corteggiatori e corteggiatrici arrivati per loro. Nella registrazione di ieri Cristian, Brando e Manuela hanno fatto le loro prime esterne e oggi scopriremo se qualcuno avrà voluto uscire nuovamente con la stessa persona, palesando dunque già un interesse. Pare in particolare che Manuela sia apparsa attratta dal corteggiatore Michele, motivo per il quale potrebbe aver deciso di uscirci nuovamente anche subito dopo la puntata di ieri.

Non è invece ancora chiaro se ci saranno in studio nuovi ospiti. Ieri hanno fatto il loro ritorno nel programma Alessio Corvino e Lavinia Mauro, che oggi arrivi un’altra coppia di Uomini e Donne? Il pubblico, tra le tante, vorrebbe rivedere Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che da poco hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

Passiamo invece al Trono Over: cosa accadrà nella nuova registrazione? Ieri non sono mancati colpi di scena e, soprattutto, liti. Gemma Galgani ancora una volta grande protagonista ma, ancor di più, Tina Cipollari. L’opinionista ha avuto un nuovo scontro con Elio, con il quale già in passato ci sono stati dissapori. Ma è soprattutto il ritorno di Barbara De Santi ad aver scatenato il web: Gemma ritrova in studio una delle sue più acerrime nemiche, ci sarà una lite già oggi? Per Gemma, inoltre, non è da escludere che arrivi il primo bacio con Massimo, il 57enne con il quale sta uscendo.

