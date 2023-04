Uomini e donne, anticipazioni registrazione 7 aprile/ Armando, smascherato? L’accusa

Uomini e donne, Armando Incarnato lascia in definitiva il trono over?

Armando Incarnato va via da Uomini e donne, per effetto di una dura accusa di Aurora Tropea? É l’interrogativo che nasce ora spontaneo, alla luce delle ultime anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram Uomini e donne classico e over. Il cavaliere partenopeo, al rientro in trasmissione, viene tacciato dalla accusa della co-protagonista al trono over di inscenare un finto interesse alla ricerca dell’amore in TV al fine di ottenere visibilità e consensi. Una strategia mediatica, dove il bello e impossibile protagonista di Napoli sarebbe aiutato da un terzo, o meglio il presunto manager del napoletano.

Paola Ferrari:"Le parole di De Benedetti mi hanno ferita"/ "Una dedica a Berlusconi…"

“Bufera nel trono over, Armando è

stato attaccato da tutti sul fatto che

anche lui ha un manager che lo segue -si apprende tra le anticipazioni TV di Uomini e donne che preannunciano anche l’affondo dell’opinionista Sperti in eco all’attacco di Aurora contro Incarnato-.Gianni lo ha attaccato dicendo che anche lui fa ciò che poi ricrimina agli altri. Il tutto è partito da Aurora che ha portato delle prove e ha detto che lei ha delle certezze su ciò”. Ma non è tutto. Perché, poco prima dell’uscita dallo studio di Armando, come previsto nella nuova puntata di Uomini e donne registratasi il 7 aprile 2023, tra i protagonisti over “Anche Riccardo Guarnieri si è unito contro Armando. Alla fine lui, Armando, come sempre, esce dallo studio“. Che Incarnato possa confermare l’addio a Uomini e donne?

Albertini: "Berlusconi ha fatto storia d'Italia"/ "Forza Italia è sua, nessun erede"

Per la quota trono over, inoltre “Un cavaliere è sceso per corteggiare Paola e lei l’ha tenuto”.

Anche il trono classico diventa un caso di Uomini e donne

E quello di Incarnato non é l’unico caso registratosi in studio. Perché, per la quota trono classico la tronista Nicole Santinelli, che alla nuova esterna bacia Carlo, viene tacciata di infrangere le regole del programma per effetto di una comunicazione top secret del corteggiatore Andrea Foriglio, scoperta e prontamente segnalata: “Durante un ballo Andrea lascia un bigliettino a Nicole con scritto tipo ‘devi credermi, stron*a’. L’atto viene visto da Riccardo che lo riferisce alla redazione e da lì ne nasce un caso”. E una volta incalzata in trasmissione sul caso, Nicole si difende sostenendo “che non sapeva che non si potessero ricevere questo tipo di bigliettini senza poi nulla di folle, ma comunque viene attaccata”. In particolare, tra gli over, oltre al segnalatore Riccardo Guarnieri si scaglia la dama over Roberta Di Padua, che dà alla tronista della “falsa” e se ne dicono di ogni”. Tra i corteggiatori della tronista Cristian lascia lo studio come auto eliminato e Carlo dichiara di volersi dare tempo utile per pensare se continuare a rimanere oppure lasciare la corte di Uomini e donne. “Non si è parlato del trono di Luca Daffré”, proseguono gli spoiler. E per il trono over, inoltre, un giovane pretendente si propone per corteggiare Roberta Di Padua, “ma lei l’ha mandato via”.

NUOVA SEGRETERIA PD: I 20 NOMI/ Bonafoni coordinatrice, Zan, Ruotolo, Provenzano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA