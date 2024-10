Anticipazioni Uomini e Donne 2024, registrazione di oggi 14 ottobre 2024: nuovo corteggiatore per Gemma

Come ogni lunedì anche oggi 14 ottobre 2024 si registra una nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi e non mancheranno i colpi di scena e gli avvenimenti inaspettati dopo le ultime registrazioni. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne 2024 come sempre nel programma ci sarà spazio sia per il Trono Over con coloro che sono i protagonisti assoluti come Gemma Galgani e Mario Cusitore che per il Trono Classico con i tronisti Martina De Ioannon, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli.

Nel Trono Over dopo una breve frequentazione con Valerio chiusa nel peggiore dei modi come abbiamo visto oggi in puntata, Gemma Galgani ha iniziato la conoscenza con un nuovo misterioso cavaliere, le anticipazioni Uomini e Donne 2024 non hanno riferito molti dettagli solo che l’uomo ha vissuto per più di 40 in Canada ed è misterioso e affascinante, come sarà preseguita la conoscenza? E tra dame e cavalieri spazio avranno le vicende di Gabriele e Sabrina quest’ultimi dopo alti e bassi hanno smesso di frequentarsi, Matteo e Mario Verona.

Registrazione Uomini e Donne 2024: Mario Cusitore ancora diviso tra Morena e Margherita?

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne 2024 della registrazione delle puntate, nel Trono Over spazio avrà anche Mario Cusitore. Il cavaliere in quest’ultime puntate ha approfondito la conoscenza con Morena e Margherita. Con la prima addirittura c’è stata una notte di passione in macchina che ha rivelato in studio e che ha creato il caso deludendo molto la dama. Il clima tra i due si è raffreddato ma la volta scorsa Mario e Morena Frafante si sono concessi un ballo.

Invece Mario Cusitore con Margherita Aiello ha chiuso definitivamente dopo che quest’ultima durante una serata in cui erano presenti anche Valeria Marini e tanti altri volti dello spettacolo si è vantata di essere una protagonista di Uomini e Donne, all’uomo ciò ha dato molto fastidio ed ha deciso di troncare con l’uomo. Nel frattempo Gabriele, chiusa la frequentazione con Sabrina sta conoscendo Ilaria.

Uomini e Donne 2024, anticipazioni Trono Classico: nuove corteggiatrici Michele e Alessio

Infine, le anticipazioni Uomini e Donne rivelano che cosa succederà nel Trono Classico. Martina De Ioannon ha chiuso con Ciro Solimeno e continua la frequentazione con Gianmarco, anche Francesca Sorrentino ci sono dei nuovi corteggiatori mentre Michele Longobardi e Alessio Pecorelli hanno entrambi chiuso con Amal. Michele è uscito più volte in esterna con Veronica ed è già scattato un bacio mentre per Alessio arriveranno delle nuove corteggiatrici.