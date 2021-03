Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 9 marzo: tra Samantha e Gerò…

Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, 9 marzo

E alla fine ci toccherà aspettare altri due giorni per capire come andrà e come si evolveranno le cose per i protagonisti di Uomini e donne. In particolare, proprio la scorsa settimana, durante la registrazione che tanto scalpore ha creato in giro sul web e tra i fan del programma, abbiamo lasciato Samantha, la nuova tronista curvy, alle prese con un colpo di scena, ovvero la sua uscita con Gerò, il cavaliere del trono over che in queste settimane è finito sotto la lente di dame e pubblico a casa. Lo stesso Gianni Sperti, dopo la registrazione, ha annunciato colpi di scena importanti mentre le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews hanno rivelato che proprio la loro uscita al di fuori dal programma (ma con le telecamere al seguito per ora) è l’unica cosa degna di note. Siamo sicuri che oggi si ripartirà proprio da questi momenti e dal loro strano avvicinamento che potrebbe infuocare l’ultima parte di questa edizione dei record di Uomini e donne.

Massimiliano e Giacomo pronti a conoscere le loro corteggiatrici ma…

Dall’altro lato abbiamo i suoi colleghi, Massimiliano e Giacomo, che nei giorni scorsi hanno continuato ad uscire con le loro corteggiatrici e, in particolare, per il primo c’è Eugenia. La giovane si è aperta con lui raccontando della malattia della madre e lui si è detto contento di questo passo in avanti perché con lei sta bene. Dall’altro lato, invece, Giacomo continua ad essere un po’ in sordina rispetto ai suoi colleghi. Ci sarà tempo e spazio anche per lui? Non mancheranno poi i soliti noti, a cominciare da Gemma Galgani, che rischia di uscire dal programma di nuovo single, e da Armando Incarnato.



