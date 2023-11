Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 31 ottobre 2023/ Addio Elena e Maurizio, guerra Aurora vs Roberta

Uomini e donne: Elena e Maurizio tra gli addii, é guerra tra Roberta e Aurora tra le anticipazioni

Le nuove puntate di Uomini e donne registrano tre addii inaspettati, Ermes, Elena e Maurizio, e la guerra aperta tra Roberta e Aurora. Quest’ultimi, i primi tre protagonisti alla ricerca dell’amore tra i più discussi del trono over di Uomini e donne, giungono alla scelta di dire addio al dating show condotto da Maria De Filippi, tra le altre anticipazioni delle nuove registrazioni tenutesi il 31 ottobre 2023.

Uomini e Donne oggi 1 novembre non va in onda, perché?/ In pausa per Tutti i Santi: torna...

Lo spoiler delle nuove riprese é fornito online dal blogger Lorenzo Pugnaloni e, nel dettaglio, anticipa che in parallelo al trono over il trono classico vede Brando registrare due esterne. Il tronista biondo in carica porta in esterna Beatrix e Raffaella, le corteggiatrici tra loro rivali per la conquista del cuore del biondo: con la prima lui va al museo delle illusioni, concedendosi ad un’esterna particolarmente intimista, eppure questo non basta per fare la differenza. Brando bacia entrambe le corteggiatrici.

Michele Longobardi punge Manuela dopo l'addio al trono di Uomini e Donne/ "Non siamo fatti per stare con…"

Il trono classico scricchiola e…

Poi, é la volta di Cristian, il tronista moro che esce in esterna con la corteggiatrice Valentina. Il che vede Virginia gettarsi nella delusione, tanto da uscire dallo studio di Uomini e donne. Cristian corre a raggiungere l’uscente e top secret resta il content della vicinanza tra i due giovani dietro le quinte.

Insomma, non é chiaro cosa stia accadendo al trono del moro, che dunque si direbbe a rischio chiusura anticipata, con i due protagonisti Cristian e Virginia che minacciano l’uscita di scena dal programma. Il tronista potrebbe seguire la scelta del ritiro dal programma, di Manuela Carriero, la tronista che alla puntata di Uomini e donne in onda nella data di Halloween ha registrato il suo ritiro dal trono.

Gianni Sperti, bacio mozzafiato con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Maria De Filippi incredula

E, intanto, ben tre ritiri si registrano alle nuove riprese del trono over, per i più curiosi spettatori di Uomini e donne. Elena, tra le dame alla ricerca dell’amore tra gli over, lascia il format e Maurizio la segue. I due potrebbero aver deciso di darsi l’esclusiva di coppia, per viversi fuori la loro conoscenza intima avviata a Uomini e donne, lontani dai riflettori della TV made in Italy.

Ma non é tutto. Per la quota addii, Ermes non era presente (ha lasciato anche lui il programma)”, fa sapere la fonte spoiler TV e streaming tra le Instagram stories. Poi, però, non mancano gesti romantici, tra i protagonisti over della ricerca dell’amore a Uomini e donne. Un nuovo bacio si registra tra la veterana dama re-entry al programma, Aurora Tropea, e il nuovo cavaliere conoscente Luca. Ma tra i due conoscenti, l’altra dama veterana re-entry a Uomini e donne, Roberta Di Padua genera il caos:

“Lite furibonda tra Aurora e Roberta!”, esclama lo spoiler.

© RIPRODUZIONE RISERVATA