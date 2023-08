Uomini e Donne, Arianna Cirrincione incinta: “Cerioli la sta vivendo malissimo”/ “Non dorme da un mese”

Arianna Cirrincione, nuove rivelazioni sulla gravidanza: “Ecco quando scopriremo il sesso”

Solo poche settimane fa Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli annunciavano su Instagram di aspettare il loro primo figlio. Di recente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai follower alcuni aggiornamenti sulla gravidanza, spiegando che è proprio Andrea a vivere peggio questo periodo.

Prima Arianna ha spiegato che scopriranno il sesso del bambino solo nei prossimi giorni (il 1 settembre), anche se avrebbero potuto scoprirlo già da tempo. Una scelta questa da lei affrontata con serenità, ma che ha messo Andrea in ansia. “Io in verità non ho fatto fatica ad aspettare. – ha spiegato l’influencer – Volendo potevamo già saperlo inizio agosto ma abbiamo deciso di aspettare perché abbiamo detto che fare una festicciola con amici e parenti era carino. Solo che nel mese di agosto non è per nulla semplice organizzare, chi va in vacanza, Bologna, Genova, riuscire a far combaciare tutto non è stato semplice. Quindi alla fine abbiamo optato per una cosa un pochino più easy e più intima però ce l’abbiamo fatta.” ha chiarito.

Arianna Cirrincione: “Andrea sta vivendo malissimo la mia gravidanza”

Arianna si è dunque addentrata nei sentimenti di questo periodo speciale, spiegando come lei e Andrea lo stanno vivendo in modo totalmente diverso: “Io sto vivendo la cosa abbastanza bene, Andrea lo sta vivendo malissimo perché lui vive tutto con l’ansia, ormai lo sapete. Tutto sommato va bene tutto. Siamo contenti in entrambi i casi. Ma lui non ne può più. Non dorme da un mese. Ha l’ansia.”

Parlando del possibile nome per il bebè ha infine aggiunto: “Poi dopo scoperto il sesso partirà ufficialmente il divorzio tra me e Andrea anche perché non siamo d’accordo su nessun nome. Già ci stiamo scannando da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, io non sono d’accordo. Anche perché non abbiamo un nome che ci piacerebbe a entrambi. Non lo so. Sarà tostissima.”

