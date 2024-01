Uomini e donne, Armando Incarnato: “C’é chi colleziona donne, perché non può…”/ Lo sfogo del cavaliere

Uomini e donne, Armando Incarnato registra una confessione intimista: lo sfogo social

É un Armando Incarnato particolarmente intimista il protagonista di una confidenza social, che é ora virale su Instagram e che fa discutere i fan di Uomini e donne. Il cavaliere napoletano, tra i protagonisti veterani alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne, torna a parlare al popolo di internauti, in un nuovo post pubblico sul re dei social.

Riattivatosi online, Armando Incarnato si lascia immortalare in un nuovo scatto, in un primo piano dedicato agli internauti, la cui caption contiene un pensiero a caldo maturato dal cavaliere napoletano sui rapporti interpersonali tra uomini e donne. Una esternazione che sembra rimandare alla vita intima e sentimentale e alle esperienze in amore dello stesso protagonista napoletano di Uomini e donne.

“Si dice che se esistono certi uomini é perché esistono certe donne...-scrive tra le righe del nuovo post, il cavaliere napoletano, Incarnato, parlando a cuore aperto ai fan e non solo-, io vi dico che fa la collezione chi non può permettersi la selezione!“.

Armando Incarnato si scrolla di dosso l’etichetta…

Sembra proprio che Incarnato voglia scrollarsi di dosso la nomea al titolo di latin lover di Uomini e donne, o per meglio dire la reputazione del cavaliere di Napoli intento a fare capitolare le donne al trono over, facendo breccia cuori del parterre femminile alla corte di Maria De Filippi.

Poi, in riferimento al tappeto musicale in sottofondo, assegnato al suo post di sfogo, Armando Incarnato lancia una sfida social a chi lo etichetterebbe come il womanizer di Uomini e donne, in un parallelo nel segno del Pop con George Michael che menziona la canzone cult del compianto artista: “Fastlove? No, thanks!”, “L’amore occasionale? No, grazie!”, sentenzia il vulcanico Armando Incarnato.

Insomma, Armando intende così lasciare un messaggio chiaro e forte nel web, di essere cioé alla ricerca del grande amore e non di una relazione dettata dalle circostanze. Questo, dopo che lo stesso Armando Incarnato ha replicato al gossip su un sospetto intervento di rinoplastica…













