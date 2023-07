Uomini e donne, Armando Incarnato: “Coppie nate per interesse…”/ A chi é destinata la bordata? Web in tilt!

Uomini e donne, Armando Incarnato si riattiva via social: spunta l’attacco sibillino

Sulla scia dello spoiler che lo vedrebbe tra i possibili vip televisivi non confermati nel cast della nuova stagione di Uomini e donne, Armando Incarnato fa rumore online con una bordata social, sospetta di un non-ritorno in TV. La nuova stagione di Uomini e donne, prevista in onda sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a partire da settembre 2023 potrebbe vederlo fuori dal cast dei protagonisti al trono over, dove per anni il napoletano si é attivato alla ricerca dell’amore.

E ad alimentare l’ipotesi spoiler di una non re-entry di Armando Incarnato a Uomini e donne é ora un curioso post dalle dichiarazioni piuttosto pungenti, che il napoletano in carne ed ossa rilascia per iscritto via Instagram e che ha dei destinatari non summenzionati. Tuttavia, tra gli annessi commenti degli utenti attivi sul re dei social, c’é chi scommetterebbe che l’attacco di Armando sia sferrato in particolare agli opinionisti di Uomini e donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, rispetto ai risvolti di alcuni protagonisti in coppia del format , non menzionati nel post dell’attacco.

“Le coppie nate per interesse sono

destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell’ex partner.-si legge tra le righe del post pungente, che per gli internauti pettegoli parlerebbe di Tina e Gianni tra i “qualcuno” e alcuni protagonisti in coppia uscenti di Uomini e donne tra i “qualcun altro”-. E pensare che a dire di “qualcuno” che non ne ha mai “azzeccata” una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro !”. Il post, infine, conclude: “Che vergogna solo i numeri non indovino…”. E, intanto, tra gli annessi commenti, esplode il totonomi sui possibili destinatari dell’attacco social di Armando Incarnato. Tra le possibili coppie nel mirino dell’attacco napoletano potrebbe esservi la dama Isabella Ricci, che solo di recente ha ufficializzato la sua rottura con il cavaliere Fabio Mantovani.

Armando Incarnato: il nuovo post é un attacco a Uomini e donne, esplode il gossip sulla possibile non-re entry

I due si sono uniti in matrimonio subito dopo l’uscita di scena in coppia registrata a Uomini e donne, per poi dividere le loro strade in una drastica rottura.

E in più, sempre stando al totonomi degli internauti, Armando Incarnato potrebbe riferirsi anche ad altre coppie, facenti parte al circuito parallelo all’attivo con il trono over a Uomini e donne. Ma chi siano i destinatari del messaggio al veleno può dirlo solo la sospetta non re-entry a Uomini e donne, Armando Incarnato.

Resta il dato di fatto che il post polemico sembra essere un chiaro siluro sferrato contro la produzione di Uomini e donne, da parte del presunto ex “cavaliere” veterano del trono over.











