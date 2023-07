Uomini e donne, Armando Incarnato fuori dal cast?/ Beccato con la nuova fiamma: la segnalazione

Uomini e donne, Armando Incarnato finisce nel mirino di una segnalazione web

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per il via alla nuova stagione di Uomini e donne, con una segnalazione web esplosa su Armando Incarnato. A segnalare un curioso gossip, che potrebbe compromettere la re-entry di Armando Incarnato come popolare protagonista alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne, é Amedeo Venza.

A mezzo social, nel dettaglio, la fonte del pettegolezzo taccia il napoletano Incarnato di aver avviato una frequentazione intima, e come da regolamento Uomini e donne non consentirebbe ai protagonisti attivi al trono over e trono classico di intrecciare relazioni con terzi, che non siano parte integrante del dating show condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset.

“Esce da un mesetto con la stessa persona”, svelato il pettegolezzo infuocato di Venza, che però non rilascia particolari concernenti l’identikit della sospetta nuova fiamma di Armando Incarnato. Una persona non conosciuta o, forse sí, popolare e quindi nota all’occhio pubblico, potrebbe aver fatto breccia nel cuore del bello e impossibile di Napoli.

La segnalazione compromette la veridicità di Uomini e donne

Ma ben al di là della segnalazione, a detta di Amedeo Venza Armando Incarnato potrebbe non rischiare affatto la poltrona di cavaliere in attività a Uomini e donne. “A settembre tornerà in studio e dirà che questa estate ha frequentato relativamente una persona, ma non è andata”, rincara la dose il blogger, ai danni di Armando Incarnato. Il che, volente o nolente, intacca al contempo anche la veridicità del programma Uomini e donne, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Nel frattempo, il restart di Uomini e donne é previsto a partire dall’11 settembre, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti Mediaset. E Armando Incarnato potrebbe rientrare in scena al programma che lo ha reso popolare in Italia, come cavaliere single, nascondendo un amore top secret.

