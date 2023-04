Uomini e donne, Armando Incarnato: “Gente di..vergogna!”/ É polemica sullo sfogo

Armando Incarnato si sfoga via social: l’occhio pubblico si divide, c’entra Uomini e donne?

É un Armando Incarnato intimista il veterano tra i protagonisti al trono over di Uomini e donne, che registra via Instagram innumerevoli interazioni social, anche polemiche, con il nuovo sfogo social. Ben al di là dell’accusa mossagli contro dall’occhio pubblico generalmente attivo online e in particolare dall’opinionista a Uomini e donne, Gianni Sperti, ossia quella di fingersi interessato alla ricerca dell’amore al dating show al mero fine di accalappiarsi visibilità in TV come fonte di collaborazioni lavorative e business, il cavaliere di Napoli vanta un notevole seguito social.

Ad alimentare il fuoco dell’accusa sono in particolare i detrattori, Gianni incluso, che taccerebbero Armando di volersi sostituire agli opinionisti della trasmissione, Sperti e Tina Cipollari, rispetto al fatto che lui sia solito intervenire a suon di critiche e contestazioni, anche segnalazioni, sul conto di terzi protagonisti over, in trasmissione. Segno, i 276mila follower che lui registra su Instagram, che il protagonista napoletano di Uomini e donne eserciti una spiccata influenza mediatica che oltrepassa il limes dello schermo TV, fino a sprigionarsi nel web. Non a caso fa rumore online, intanto, il nuovo sfogo social che Armando Incarnato condivide con gli internauti sul suo profilo Instagram ufficiale.

“In che razza di mondo stiamo vivendo, che schifo! – si legge tra le righe dello sfogo da vip più dibattuto nel web, di fine aprile 2023-. Quei valori fatti di lealtà, rispetto, sensibilità e umanità mac he fine hanno fatto?”. Le parole del cavaliere, il cui destinatario é ignoto, potrebbero voler parlare delle nuove vicende di Uomini e donne, dove sempre più frequentemente lui copre il ruolo di protagonista indiscusso. E in particolare potrebbero essere allusive alla rissa sfioratasi in studio, tra le over di Uomini e donne Paola e Gemma Galgani a cui la prima ha dato della donna tendente all’approccio facile con il sesso forte, in un parallelo critico rispetto al triangolo della conoscenza intima intrecciata dalle dame con il cavaliere Elio. “Lui vorrebbe una donna come me, ma affamata come te”, sentenzia Paola nell’affondo a Gemma, che il web ora menziona tra diversi commenti a margine dello sfogo social di Incarnato.

Armando Incarnato e la presunta allusione al caso Gemma Galgani

“Veramente bisognerebbe tapparsele le orecchie, per non scontrarsi ripetutamente con gente di ….. vergogna!”, tuona in conclusione lo sfogo del bello e impossibile di Napoli. E tra gli annessi commenti del web più aggreganti, l’opinione dell’occhio pubblico si divide tra consensi e dissensi, che consacrano Armando Incarnato come il protagonista di Uomini e donne più influente su Instagram.

“Guarda che Gemma non è una Santa e quel cretino voleva proprio dire che vorrebbe I’estetica di Paola e la “generosità” di Gemma, mo non la facciamo passare per una signora, quando esce con qualcuno è subito pronta con quella bocca accartocciata ad offrirsi .. poi alla sua età. Sono una male e l’altra peggio. Lui poi un salame!”, si legge tra i commenti sul caso Elio, e ancora : “Grazie per aver difeso Gemma, Armando. Che Paola esagera con ste offese…ha dato della poco di buona a Gemma che è una signora

