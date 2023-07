Uomini e donne, Armando Incarnato nasconde un amore top secret?/ La risposta

Uomini e donne, Armando Incarnato rischia il titolo di cavaliere: c’entra una segnalazione

Armando Incarnato replica al pettegolezzo che lo taccia di essere protagonista di un amore top secret, vedendo a rischio il suo titolo di cavaliere a Uomini e donne. Riattivatosi tra le Instagram stories, nel dettaglio, l’over 30 campano e originario di Napoli rilascia un messaggio sibillino, che suonerebbe come una chiara risposta alla segnalazione lanciata online e ai suoi danni, da Amedeo Venza.

Il blogger, tra le righe della segnalazione, rende noto che il cavaliere napoletano abbia avviato una nuova frequentazione intima, venendo meno ai principi della trasmissione che lo ha reso popolare al cospetto dell’occhio pubblico, “trasgredendo” il regolamento di Uomini e donne. É ormai risaputo che, come pattuito ai vertici con i partecipanti alla ricerca dell’amore di Uomini e donne, i secondi non possano intrecciare delle conoscenze con terzi, che non facciano parte del programma. Un principio fondamentale e inviolabile, per la garanzia della poltrona di protagonista al dating show condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset.

Armando Incarnato replica al gossip infuocato: il messaggio sibillino

Venza taccia, così, Incarnato di venire meno al regolamento del programma: “Esce da un mesetto con la stessa persona”, svela il pettegolezzo infuocato, che però non rilascia particolari concernenti l’identikit della sospetta nuova fiamma del protagonista al trono over di Uomini e donne, Armando Incarnato-. “A settembre lui tornerà in studio e dirà che questa estate ha frequentato relativamente una persona, ma non è andata”. E in una Instagram story, che sembra la chiara replica del napoletano al gossip, Armando Incarnato scrive intanto sibillino, nell’attesa del ritorno di Uomini e donne previsto per l’11 settembre 2023 sulle reti Mediaset: “Vi servono mezzi veloci e agili per capire dove vado e con chi sono”.

Che le righe del napoletano siano una pronta smentita del pettegolezzo infuocato di Venza?











