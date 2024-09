Ogni anno scoppiano polemiche intorno al cavaliere napoletano Armando Incarnato, concorrente fisso di Uomini e Donne ormai da un po’ di tempo. Dopo un periodo di latitanza Armando Incarnato sembra essere tornato definitivamente in studio, dato che l’anno scorso per alcuni problemi personali è stato assente per diversi mesi. Le prime registrazioni del programma hanno infatti svelato chi saranno i protagonisti della vecchia guardia che si rivedranno in studio, come Gemma Galgani, riconfermata anche quest’anno.

Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza confermano la gravidanza/ Svelato il sesso del bebè sul red carpet

Oltre a Mario Cusitore vedremo però anche Armando in pole position nel salotto di Maria De Filippi a Canale 5, e le anticipazioni hanno già svelato una lotta piuttosto accesa tra lui e l’ex corteggiatore di Ida Platano, che molto probabilmente sarà ancora tronista del programma. In centro si siederanno anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, i quali hanno appena annunciato di diventare genitori di una bambina. Oltre alle varie storie raccontate dopo un’estate di pausa del programma, spunterà una grave segnalazione su Armando, che come sappiamo ormai da tempo pare non raccontare tutta la verità a Maria De Filippi a Uomini e Donne in fatto d’amore.

Uomini e Donne, Teresa Langella e le parole prima del matrimonio con Andrea Dal Corso/ "Non posso fare..."

Uomini e Donne, la segnalazione su Armando parla di una donna di Cosenza: “Stanno insieme”

L’indiscrezione riguarda una presunta donna, che secondo alcuni farebbe parte della sua vita nonostante lui continui imperterrito a mettersi in gioco a Uomini e Donne. Di certo i fan del dating-show attendono con ansia la sua presenza, grazie al carattere particolare ma sempre capace di portare dinamiche interessanti nel programma. Armando Incarnato è un po’ il “giustiziere” del parterre maschile e femminile, colui che “becca” subito coloro che mentono. La sua assenza nella stagione 2023-2024 pare avesse a che fare con alcuni problemi di salute che gli rendevano difficile entrare nel programma e partecipare con costanza. E proprio quest’anno le anticipazioni dicono che il percorso di Armando a Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi dato che è stato accolto con una brutta segnalazione.

Temptation Island, Fabio Mascaro fidanzato di Sara era già stato a Uomini e Donne/ Lite con Cristian Galella

A dare la notizia sul protagonista di Uomini e Donne è stata Deianira Marzano, che insieme a Amedeo Venza ha ricondiviso un video in cui si vede Armando che sta con una donna in un locale a Napoli. L’atteggiamento sembra essere quello di una fidanzata del cavaliere. Le segnalazioni sono state anche molte altre, ad esempio alcuni residenti di Cetraro, città in provincia di Cosenza, affermano che lui sia fidanzato con una donna che vive proprio lì. Se così fosse perchè si presenta ancora a Uomini e Donne? E perchè nessuno lo espelle dal programma?