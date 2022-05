Uomini e donne, arriva la stoccata di Maria De Filippi su Riccardo/ “Cosa vuoi? “

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri non rinuncia a Gloria

Dopo aver appassionato i telespettatori con la lovestory avviata a Uomini e donne con Ida Platano, poi naufragata dopo alti e bassi nella coppia, Riccardo Guarnieri torna al centro scena in studio al dating show. Il motivo? Il cavaliere, nel rinnovato spazio tv del trono over, torna a confrontarsi con l’ultima pretendente Gloria, rispetto alla scelta di quest’iltima di proseguire la sua ricerca dell’amore lontana da Riccardo e al fianco di Fabio, il cavaliere che più le interessa al momento. A questo punto, Riccardo taccia Gloria di nascondere dell’interesse nei suoi riguardi.

Un’accusa velata che l’opinionista Gianni Sperti non vede di buon occhio, tanto da lanciare una stoccata all’ex storico di Ida Platano: ” Tu adesso non ti devi inventare le cose, perché non sei capace a incassare un due di picche”.

Maria De Filippi attacca Riccardo Guarnieri

Secondo l’opinionista, quindi, Riccardo Guarnieri non accetterebbe l’idea che Gloria non intenda riprovarci in amore con lui. Ma pronta è la replica a sua difesa di Riccardo : “Sono una persona intelligente, se mi sono spinto è perché ho visto degli sguardi”.

“Scusa Riccardo, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci?- prosegue poi nel suo intervento visibilmente indispettita Maria De Filippi -. Mi ricordava la redazione che hai detto per tre volte ‘no’ a lei. Hai chiuso anche tu, non vedo perché ti devi ti devi arrabbiare perché ora chiude lei”. La sfuriata dalla conduttrice a Uomini e donne poi prosegue: “A te va male con una e con l’altra e ti riviene in mente Gloria! Cosa vuoi? Sembri un uomo a cui scappa una donna e la rincorre perché scappa. A 20 anni si fa così Riccardo”.

E non solo. Perché il rimprovero di Maria De Filippi poi prosegue ancora, con la conduttrice che ricorda che Riccardo Guarnieri abbia palesato un certo apprezzamento sulla mancata scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano. Ma Riccardo così replica a sua difesa, da quelle che semvrano accuse di immaturità da parte della De Filippi: “Che c’entra? È una bellissima ragazza, si fa un apprezzamento. Non la potrò mai conoscere Federica”..

