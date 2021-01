Uomini e Donne, arriva la versione vip?/ In prima serata con Giulia De Lellis, ma…

Il successo di Uomini e Donne è una garanzia per Mediaset che, per la gioia di tutti i suoi telespettatori, potrebbe lanciare uno spin-off dello storico programma di Maria De Filippi con una versione interamente dedicata ai vip. A lanciare l’indiscrezione bomba è il blogger Amedeo Venza che, attraverso la propria pagina Instagram, lancia l’indiscrezione di una clamorosa idea che starebbe girando nei corridoi Mediaset e che riguarderebbe proprio una versione vip di Uomini e Donne. “ Mediaset insieme a Maria De Filippi – ha scritto il blogger nelle storie del suo profilo Instagram – sta pensando a una nuova programmazione in versione vip, che punterebbe alla prima serata di Canale 5 e nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis “, fa sapere il blogger. Il condizionale è d’obbligo, ma l’idea, pare, abbia già scatenato l’entusiasmo dei fans.

UOMINI E DONNE VIP, SPUNTA ANCHE IL NOME DI TOMMASO ZORZI

La presenza di Giulia De Lellis, in un’ipotetica versione vip di Uomini e Donne, semrerebbe già una garanzia di successo. L’ex corteggiatrice è ormai un nome seguitissimo sui social e, dopo essere stata protagonista delle scelte, in prima serata, di Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, la De Lellis potrebbe debuttare nel ruolo di opinionista qualora l’idea di una versione vip di Uomini e Donne dovrebbe concretizzarsi. Sul web, tuttavia, è spuntato anche un altro nome ovvero quello di Tommaso Zorzi per il quale Maria De Filippi, durante un’ospitata al Grande Fratello Vip 2020, ha espresso ammirazione. Schietto, sincero e senza peli sulla lingua, Tommaso Zorzi è considerato dal popolo del web il nome giusto per Uomini e Donne che, dopo la formula mista del trono classico e over, potrebbe regalare ai telespettatori di canale 5, in prima serata, una versione vip. Per ora, tuttavia, sarebbe solo un’ipotesi.

In arrivo una versione vip di Uomini e Donne in prima serata? Ecco l’indiscrezione https://t.co/ComqbuzU5Z — Trash Italiano (@trash_italiano) January 7, 2021





