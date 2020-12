Maria De Filippi ospite al Grande Fratello Vip/ Telefonata per Zelletta e Lorenzini?

Maria De Filippi è l’ospite speciale della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda oggi, lunedì 28 dicembre. La conduttrice di canale 5 ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e, questa sera, seppur in modo inusuale, varcherà la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà sorprendendo tutti i “vipponi” che hanno trascorso il Natale in casa. La presenza come ospite della regina degli ascolti di canale 5 ha già scatenato l’entusiasmo dei fans. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Tv Blog, per la prima volta, Maria De Filippi sarà ospite del Grande Fratello Vip 2020 che farà compagnia ai telespettatori anche l’ultima notte dell’anno. La curiosità, dunque, dei telespettatori è tanta, ma in cosa consisterà l’ospitata della De Filippi? Come reagiranno i concorrenti di fronte alla figura di Queen Mary?

MARIA DE FILIPPI AL GRANDE FRATELLO VIP, SORPRESA PER EX TRONISTI?

Secondo quanto fa sapere TvBlog, Maria De Filippi avrà totalmente carta bianca durante l’ospitata al Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini avrebbe così deciso di concedere alla De Filippi totale liberà di azione. Cosa accadrà, dunque, questa sera nella casa più spiata d’Italia? Nella “casa”, la De Filippi ritroverà gli ex tronisti Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini che, in modo diverso, sono diventati dei protagonisti del reality show. Nella “casa”, però, ci sono anche due protagonisti di due edizioni differenti di Temptation Island come Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola. Tra i quattro, tuttavia, la presenza della De Filippi potrebbe lasciare senza parole Zelletta che a Uomini e Donne ha incontrato la sua attuale fidanzata Natalia Paragoni e Sonia Lorenzini. Queen Mary riserverà parole speciali ai suoi “tronisti”? Lo scopriremo nel corso della puntata.



