Uomini e Donne, Aurora Tropea litiga con Gemma e offende Gianni Sperti/ Maria De Filippi furiosa: “Ragazzine”

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata a bomba. Le anticipazioni ci svelano che sin dalla prima puntata assisteremo a liti, dissapori e rimproveri nello studio del dating show di Canale 5. Protagonista ancora lei, Gemma Galgani, che sin dai primi minuti si è ritrovata a fare i conti con una sua acerrima nemica: Aurora Tropea.

I loro dissapori risalgono a qualche settimana fa, quando in piena estate Aurora avrebbe pubblicato su Instagram un post proprio contro la dama torinese. E Gemma ha atteso l’inizio delle registrazioni per affrontare l’argomento in un faccia a faccia con la rivale che ha causato in studio scintille e i rimproveri della padrona di casa.

Aurora Tropea, brutta uscita contro Gianni Sperti e rimprovero di Maria De Filippi

Stando a quanto rivelato dal portale IsaeChia, Gemma ha spiegato in studio che Aurora avrebbe pubblicato una storia su Instagram contro di lei. Questo ha acceso una discussione tra le due che ha poi coinvolto anche Gianni Sperti. Mentre la dama torinese mostrava a tutti la story in cui Tropea l’avrebbe offesa, l’opinionista si è schierato contro Aurora. Quest’ultima è allora uscita dallo studio per poter poi chiarire la situazione con la redazione. Uscendo però Aurora avrebbe offeso Sperti, chiamandolo “Scimmione’. Di fronte alla lite delle due dame e all’atteggiamento dimostrato in studio, Maria De Filippi avrebbe perso le staffe con le due dame, accusandole di comportarsi da ‘ragazzine’.

