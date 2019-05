Uomini e Donne/ Battute finali: chi andrà via e chi tornerà a settembre? (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne sta per chiudere i battenti. I due appuntamenti della prossima settimana che andranno in onda (lunedì e martedì) saranno gli ultimi di questa stagione. Gemma Galgani è alle prese con la sua conoscenza con Mario, dopo avere passato una esterna insieme al bowling e una lunga serie di baci a stampo. La Mole Antonelliana poi è stata la protagonista indiscussa del loro primo bacio passionale. Il cavaliere in trasmissione, ha portato alla sua dama anche delle orchidee a forma di farfalla, per confermarle il suo ulteriore interessamento. Ed intanto, le cose non migliorano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo avere fatto pace la scorsa settimana ed essere usciti insieme dal programma, per la coppia le cose non migliorano e la dama si presenta in trasmissione già molto arrabbiata con il pugliese. Riccardo poi, nel corso di queste giornate, si sarebbe fatto sentire al telefono solo sporadicamente, senza mai avere reale intenzione d’incontrare la sua dolce metà. Per questo motivo, al termine del confronto lei gli ha ridato il suo bracciale mentre lui è uscito dallo studio.

Uomini e Donne Over, definitiva rottura tra Ida e Riccardo

Ida Platano, dopo avere chiarito nel dietro le quinte con Roberta, è tornata in studio da single ed ha voluto ballare con Marco. Continua la relazione tra Pasqualina e Antonio. Lui si è presentato con un mazzo di fiori, in vista della visita a casa di lei che ha precisato: dormirà nella stanza degli ospiti. Dopo la scorsa puntata, si riapre la parentesi Luisa e Salvio. Lei voleva uscire dal programma con lui ma il cavaliere non ha voluto. Dopo un chiarimento, la coppia ha deciso di proseguire il percorso insieme, lontani dalle telecamere del trono over di Uomini e Donne. Mauro e Luisa, usciti dal dating show nel 2017, ne hanno fatto ritorno per annunciare il loro matrimonio il prossimo anno. Successivamente, Maria De Filippi ha voluto capirne di più su Riccardo e Ida. L’uomo ha dichiarato di essersi riavvicinato dopo averne sentito la mancanza ma di non essere innamorato della Platano, anche se prova qualcosa per lei: li rivedremo anche nella prossima stagione?

