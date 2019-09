Uomini e Donne/ Beatrice Valli annuncia “una bella sorpresa” (Trono classico)

In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne, tutti i riflettori sono puntati su alcuni tra i protagonisti più amati delle passate edizioni del trono classico. Tra questi ci sono Beatrice Valli e Marco Fantini, che a distanza di cinque anni scelta sono oggi più affiatati che mai. La loro famiglia, arricchita sin da subito dal primo figlio di lei, Alle, due anni fa è stata suggellata dalla nascita della piccola Bianca, un lieto evento che ha sancito l’unione tra i due alimentando tra i fan la speranza di vederli convolare a giuste nozze. E se Fantini ha già svelato di essere pronto a dire sì, la stessa cosa non vale per Beatrice Valli, sempre più restia a parlare sui social di matrimonio. Nelle ultime ore, però, l’ex protagonista del trono classico si sbottonata un po’, svelando di volere per le sue nozze un evento “semplice, pulito, leggero, felice”. Tuttavia, ai loro numerosissimi follower il matrimonio non basta più e sono in molti ad attendersi da un momento all’altro l’annuncio di una nuova gravidanza.

Beatrice Valli: “Più avanti vi sveleremo qualcosa”

Colta di sorpresa da alcune fan del trono classico, Beatrice Valli ha annunciato una novità. Una sua follower le ha infatti chiesto se cambierà casa con l’arrivo di un terzo figlio e la Valli ha risposto senza alcuna remora: “E’ una sorpresa, una bella sorpresa. Più avanti vi sveleremo qualcosa, non adesso”. Ma sono numerosi gli argomenti toccati dall’ex volto di Uomini e Donne nelle storie su Instagram. Uno di questi è la chirurgia, che ha spinto la Valli a dire la sua sul continuo ricorrere di alcuni vip ai ritocchini. In particolare, la compagna di Marco Fantini ha ammesso di essersi rifatta il seno poiché non più tonico dopo la sua prima gravidanza, ma oggi, si legge su Isaechia.it, non ricorrerebbe mai al bisturi, se non per questioni davvero importanti: “Quello che non capisco è perché una ragazza di 20 o anche di 30 anni debba andare a toccare qualcosa che in realtà non ha bisogno. Per sentirsi meglio? Che poi alla fine – spiega la Valli – non è neanche evidente ciò che è andato a fare? Per me non ha senso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA