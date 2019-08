Marco Fantini/ “Beatrice Valli? Il bacio più bello non me lo ha dato lei…”

Marco Fantini e la sua dedica alla figlia Bianca hanno travolto di dolcezza i social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto capire su Instagram quanto sia importante per lui la figlia avuta da Beatrice Valli. «Pensavo che il bacio più bello me lo avesse dato Beatrice… invece mi sbagliavo!», ha scritto nella didascalia scelta per lo scatto molto tenero con la piccola Bianca. La stessa compagna ha apprezzato il suo gesto, infatti ha commentato: «Siete la mia vita, vi amo tanto». Parole bellissime quelle della coppia, ma non sorprendono, perché dalla loro quotidianità traspare l’amore che provano l’uno per l’altro e per la famiglia che hanno costruito. Infatti Marco Fantini e Beatrice Valli trascorrono molto tempo con i loro figli. Infatti si mostrano spesso in vacanza insieme, come l’ultima in Spagna, dove tra l’altro si sono lasciati andare ad altre dediche stupende. Ora Marco Fantini ha sorpreso i suoi fan con la dedica alla figlia Bianca, con cui ha un legame indissolubile, come è giusto che sia.

MARCO FANTINI: “BEATRICE VALLI E IL BACIO PIÙ BELLO…”

Dopo la loro esperienza a Uomini e Donne, Marco Fantini e Beatrice Valli sono spesso finiti nel mirino delle critiche. Non sono mancati infatti detrattori pronti a puntare il dito contro la coppia. Recentemente, ad esempio, qualcuno li ha criticati come genitori, allora la fidanzata non è rimasta in silenzio, ma ha replicato con un messaggio su Instagram. «Che osservazioni tristi! Alessandro ha sempre passato due settimane col papà in estate e ci organizziamo nei periodi per noi più impegnativi così da non doverlo portare di qua e di là». E poi spazientita per le polemiche ha aggiunto: «Siete proprio tristi». Prima di partire per Ibiza invece aveva scritto: «È stato un anno molto intenso, pieno di emozioni, opportunità e momenti magici. Finalmente ora sono arrivate le vacanze e posso godermi le cose più care che ho.. quindi Modalità aereo on». E infatti si sono ritagliati giorni di relax, l’amore invece non manca mai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA