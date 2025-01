Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono ufficialmente tornati insieme. Da settimane si vociferava di un presunto ritorno di fiamma tra i due ex volti di Uomini e Donne. Durante le festività, Brando aveva pubblicato diversi video enigmatici su TikTok, in cui appariva di spalle una misteriosa ragazza dai capelli rossi che sembrava essere proprio Raffaella. Insomma, una serie di mosse abbastanza evidenti. E, per chi avesse ancora qualche dubbio, poche ore fa, i due hanno deciso di rompere il silenzio, apparendo insieme sui social ufficializzando di essere tornati insieme.

In particolare, Raffaella ha pubblicato su Instagram una serie di foto e video insieme al fidanzato, con la didascalia: “Ancora, cantata da lui”. Difatti, nel carosello spunta un video di Brando mentre canta “Ancora“, la celebre canzone di Eduardo De Crescenzo. Ma non solo: l’ex corteggiatrice ha pubblicato foto in cui appare mano nella mano con l’ex tronista, in macchina, in doccia, e persino un video divertente in cui si dedicano insieme alla “skin care”. “Molto simpatico il tuo nuovo fidanzato”, ha poi commentato Brando sotto il post.

Uomini e Donne: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di nuovo insieme dopo la crisi

Lo scorso ottobre, Raffaella aveva annunciato la rottura da Brando con una dura storia su Instagram. L’ex corteggiatrice aveva spiegato che definitivo la situazione “delicata“, senza rivelare ulteriori dettagli. Tuttavia, proprio pochi giorni prima della rottura, sui social erano circolate indiscrezioni su presunti tradimenti dell’ex tronista, a causa delle segnalazioni di alcuni utenti che raccontavano di averlo beccato in discoteca con altre ragazze. Brando aveva prontamente smentito questi gossip, ma a quanto pare le sue parole non erano state sufficienti per riconquistare la fiducia di Raffaella, che aveva deciso di porre fine alla relazione.

Da lì, pare che l’ex tronista abbia cercato di fare di tutto per riconquistarla e, a distanza di circa tre mesi, i due sono tornati insieme. Brando e Raffaella si sono conosciuti a settembre del 2023 negli studi di Uomini e Donne e tra di loro è subito scoccata la scintilla. Dopo un percorso lungo ben sei mesi, Brando ha infine deciso di uscire dal programma con lei, preferendola all’altra corteggiatrice, Beatriz D’Orsi. Da allora, hanno condiviso sui social diversi momenti della loro storia, appassionando numerosi fan.