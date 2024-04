Uomini e donne, Brando Ephrikian frena su Raffaella: “Presto per la convivenza..”/ La verità dopo la scelta

Uomini e donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono una coppia a tutti gli effetti

Brando Ephrikian e l’amata scelta tra le corteggiatrici, Raffaella, sono la neo coppia uscente di Uomini e donne, ma l’ex tronista frena sul futuro nel dopo-trono con la giovane. O almeno questo é quanto si profila a prima firma Il sussidiario.net rispetto ad un’intervista di coppia cui il tronista biondo uscente di Uomini e donne si concede circa l’amore con la prescelta, come ripreso tra le pagine di Mio il settimanale di cui suggerisce la lettura via social il blogger intervistatore, Lorenzo Pugnaloni.

Lui originario di Treviso, lei invece residente a Napoli, Brando Ephrikian e l’amata Raffaella Scuotto potrebbero incappare in una battuta d’arresto del loro amore, vista la distanza geografica che intercorre tra le loro origini (come accaduto a Luca e Soraia)

Ma a salvare la relazione di coppia, sbocciata nel percorso volto alla ricerca dell’anima gemella dai due, potrebbe tuttavia essere il sentimento vero che legherebbe i due giovani. Tanto che la scelta del tronista e il sí della corteggiatrice si direbbero essere di “cuore”.

Il dopo-trono di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto

Il giovane bello e intraprendente tra i tronisti uscenti di Uomini e donne

ama lo sport e desidera una vita dinamica, sempre in movimento. Brando proviene da una famiglia di artisti e il people show dei sentimenti condotto e prodotto da Maria De Filippi, che suggella la coppia formata con Raffaella, è la sua prima esperienza

televisiva. Raffaella Scuotto, tra le curiosità della sua bio, é una napoletana verace e vive insieme ai familiari a Quarto, in provincia di Napoli. Più “nip” che “vip” si direbbe essere quindi il lifestyle di lei. La bella da corteggiatrice approda nello studio di Uomini e Donne con il mero sogno di fare capitolare Ephrikian.

Ma come vanno ora le cose tra i due? “Ci stiamo provando a trovare la nostra natura, ci viviamo giorno dopo giorno“, fanno sapere Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Brando, a fronte del trono intrapreso in TV, fa sapere di non essere cambiato con la fama raggiunta a Uomini e donne, che “sono rimasto la stessa persona di prima, solo molto più maturo e con le idee chiare. Questa esperienza mi è servita tanto, è stata incredibile e mi ha formato soprattutto a livello personale”.

Per il fandom della coppia, però, non sarà di certo un piacere sapere che il tronista freni sui progetto di vita intrapreso con Raffaella, incalzato sulla convivenza di coppia: “É ANCORA PRESTO”.

