Uomini e donne, Carlo Mancini ha preso in giro Nicole Santinelli?/ La replica all’accusa di Andrea Foriglio

Uomini e donne, Carlo Alberto Mancini si racconta in un’intervista, dopo la rottura con Nicole Santinelli

Carlo Alberto Mancini torna a raccontarsi dopo l’epilogo della lovestory fugace, nata a Uomini e donne e finita in un lampo dopo la ricerca dell’amore in tv, con l’ex tronista, Nicole Santinelli, anche in replica dell’accusa di Andrea Foriglio. L’occasione che l’ex corteggiatore di Uomini e donne ha di poter raccontarsi ancora una volta é un’intervista rilasciata a Isaechia, dove, incalzato da una domanda e l’altra da parte del portale web d’informazione il corteggiatore e “prescelto” alla scelta finale al trono classico di Nicole Santinelli a Uomini e donne tiene a precisare di non aver mai giocato con i sentimenti della bionda tronista. Contrariamente a quanto invece penserebbe l’altro corteggiatore al trono over parallelo a quello classico, di Uomini e donne, Andrea Foriglio.

“Con Andrea ho scambiato qualche parola- fa sapere tra una dichiarazione e l’altra nell’intervista post-Uomini e donne Carlo Alberto Mancini-, è un bravo ragazzo. Ha espresso pubblicamente la sua opinione su di me (per l’ennesima volta) e la rispetto, ma ciò che si agitava in me lo conosco solamente io ed ero innamorato davvero. Non parliamo ovviamente di quell’amore maturo che si costruisce con il tempo e con la conoscenza reciproca, però avessi dovuto dare un’etichetta a quello che sentivo, le parole più spontanee sarebbero state “sono innamorato””. Quindi, Carlo, tiene a rimarcare la veridicità del sentimento nutrito verso Nicole Santinelli, la tronista conosciuta al trono classico di Uomini e donne: “Provavo un sentimento molto forte. Ognuno fa le sue dichiarazioni. Va benissimo.Dico solo che tutto ciò che traspariva dai miei occhi quando la guardavo, era verissimo. Anche perché non è che sono un attore! Ho fatto al massimo una recita alle elementari, quindi non è che ho tutta questa abilità nel recitare! Sarebbe stato impossibile. Io sono esattamente come apparivo. Mi faccio trasportare da tutte le emozioni e le vivo senza mezze misure, come ho già detto anche in trasmissione”.

E, quindi, in conclusione: “Ma non sono incoerente… Nel mio percorso vedo tanta coerenza. È stato un crescendo, chiaramente poi quando non puoi né vedere né sentire al di fuori del contesto televisivo la persona che ti piace così tanto, l’attesa aumenta ancora di più ciò che già provi genuinamente.”.

Sulla fama di personaggio pubblico raggiunta con la partenza Uomini e donne, poi, Carlo Alberto Mancini fa sapere, tra le altre dichiarazioni:

“Pensare a me come personaggio famoso mi fa sorridere dato che in passato ho dovuto sempre fare i conti con il mio senso di inadeguatezza, come ho detto anche in trasmissione, quindi il pericolo che io mi monti la testa non ci sarà mai. L’umiltà è e rimarrà sempre uno dei valori principali per me. Semmai devo lavorare sul fatto di non essere troppo severo con me stesso”. Quindi, in autoanalisi: ” Non riconoscere i propri meriti a volte è deleterio. Questa situazione mi ha fatto maturare, ha portato alla luce mie qualità e mi ha reso più sicuro e consapevole di me stesso. Non mi sento assolutamente un Vip. Non mi sento nessuno. Cerco sempre, compatibilmente con i miei impegni di lavoro, di rispondere a più persone possibili quando mi scrivono sui social. Trovo che sia giusto rispettare il tempo che le persone impiegano per rivolgerti un pensiero.”.

