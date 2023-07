Uomini e donne, Carola Carpanelli e Alice Barisciani da nemiche a troniste nel cast?/ Web si schiera

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani si contendono il posto di tronista?

Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani potrebbero molto presto vedersi entrambe ingaggiate come troniste, nel cast dei protagonisti di Uomini e donne. Dopo il debutto TV trascorso da entrambe nelle vesti di corteggiatrici del tronista Federico Nicotera, alla ricerca dell’amore in TV alla corte di Maria De Filippi, Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono tra le papabili troniste ingaggiate per la nuova edizione di Uomini e donne presumibilmente in partenza a settembre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

O almeno é stando al totonomi che si solleva online, in vista del via alla nuova stagione TV di Uomini e donne. Questo, a fronte dei commenti rilasciati dagli spettatori di Uomini e donne attivi via social, dove in molti commentano l’ipotesi che almeno una tra le due corteggiatrici rivali al trono di Federico Nicotera possa confermarsi tra gli ingaggi al dating show di Maria De Filippi. E tra i vari commenti rilasciati nel web, inoltre, l’opinione dell’occhio pubblico si divide tra le più opinioni contrastanti. E a farla da padroni sono perlopiù i fan di Carola Viola Carpanelli, che gridano forte a sostegno della possibilità che la bionda possa essere promossa all’upgrade di tronista a Uomini e donne.

Web diviso, tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani

“Con la batosta con Federico, Carola merita di rimettersi in gioco- si legge tra le opinioni che premiano Carola, dopo la lovestory nata con il tronista uscente Federico Nicotera e finita subito dopo la scelta che l’ha premiata al termine del trono del capitolino-. Speriamo che la De Filippi la riaccolga a settembre come tronista della nuova edizione, lo merita tantissimo”. E tra le bocciature che il web riserva alla mora Alice Barisciani, poi, aggregante si fa in particolare il commento social: “Alice come nuova tronista a settembre? Per carità, non è proprio la persona adatta. Sarebbe un trono noiosissimo e scontato”. Ma chi potrebbe ottenere, di fatto, il ruolo di tronista alla nuova stagione tv di Uomini e donne?

