Uomini e donne: Carola sott’accusa dopo l’addio/ Un post infiamma la polemica

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli finisce al centro di una polemica web: il motivo

Proseguono le vicende interne ed esterne dei protagonisti di Uomini e donne con Carola Viola Carpanelli al centro di una polemica web. Reduce dall’addio al trono classico condotto da Federico Nicotera del dating show di Canale 5, l’ormai ex corteggiatrice bionda é inondata dalle critiche dei detrattori, via social. Il motivo? La bionda é tacciata di godersi l’uscita con un’amica nelle ore successive alla registrazione della puntata in cui ha lasciato il programma di Maria De Filippi, dicendo addio al tronista per il quale ha avviato la ricerca dell’amore in TV. A detta dei critici, perlopiù telespettatori del programma attivi sui social, Carola starebbe attuando una strategia mediatica improntata sul “vittimismo”. Questo, al mero fine-scopo di accalappiarsi visibilità, quando é fuori dai giochi di Uomini e donne e si avvicina la scelta finale al trono di Federico. Carola avrebbe lasciato il programma in quanto non interessata al tronista, facendo credere di essere disposta a rinunciare alla poltrona di corteggiatrice in TV perché ferita dalle attenzioni di Federico rivolte alla rivale mora, Alice Barisciani. Il mero intento di Carola sarebbe quello di passare al centro dell’attenzione dell’occhio pubblico come “l’agnello sacrificale”, in tempi di Quaresima alla “Pasqua”, che alla corte di Uomini donne é la “scelta”. Con l’intenzione di farsi proporre il trono dalla conduttrice Maria De Filippi, che -intenerita dal “sacrificio” della giovane di lasciare la TV per la delusione d’amore- vedrebbe nella bionda la “vittima” da rincuorare con un premio al grido di “Fai la tronista!”: il passaggio al trono, con un’annata di televisione da protagonista del dating show di Canale 5, e il buon business é servito!

Carola Viola Carpanelli candidata al trono di Uomini e donne: il j’accuse del web!

A scatenare la polemica in corso sono i nuovi post che Carola Viola Carpanelli pubblica in questo weekend di inizio febbraio, via social. In esclusiva assoluta la bionda ex corteggiatrice si lascia immortalare in un abito bianco e con un nude-look del viso a effetto acqua e sapone. Lo scatto seducente di una serata trascorsa fuori casa, quella del 4 febbraio -data in cui si registrava Uomini e donne in sua assenza per la seconda giornata di fila e Federico Nicotera si diceva pronto a tutto pur di riportarla al suo trono come corteggiatrice. Che Carola sia uscita con Federico per un chiarimento e lo scatto sia il preludio di un rientro della bionda a Uomini e donne?

Ma non é tutto. Perché a dare vita alla polemica web é anche un video tra le Instagram stories, dove Carola Viola Carpanelli si lasciava immortalare mentre ballava per le strade di Roma nelle ore successive alla registrazione del 3 febbraio (puntata in cui lei diceva addio a Uomini e donne). Con lei c’é l’amica Denise, sulle note di Amore disperato di Nada. Ma il web non perdona i sorrisi “all’apparenza” mostrati da Carola: “Lei (lei) ballerà tra le stelle accese

E (e) scoprirà, scoprirà l’amore

Lei (lei) ballerà tra le stelle accese

E (e) scoprirà, scoprirà l’amore… amore disperato E fioccano le accuse”, canta la canzone.

📸E poi trovi le critiche gratuite a #CarolaViolaCarpanelli, perché rea di godersi l’uscita con un’amica

subito dopo l’addio a #FedericoNicotera di #Uominiedonne. Quando lui ha già scelto #AliceBarisciani. #POV pic.twitter.com/jRUUBuyJHN — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 5, 2023

Da qui tutte il “j’accuse” del web: Carola Viola Carpanelli non é interessata all’amore, ma al trono di Uomini e donne. Sarà vero?











