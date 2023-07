Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli nuova tronista?/ Lei rifiuta: il motivo é Federico Nicotera

Uomini e donne, tra gli spoiler del ritorno TV spunta l’ipotesi di Carola Viola Carpanelli erede al trono classico

Sale l’attesa per la nuova stagione tv di Uomini e donne, in partenza a settembre 2023, con lo spoiler dell’atteso ritorno che non vedrebbe Carola Viola Carpanelli confermarsi nel cast dei tronisti. Tra gli spettatori del dating show sui sentimenti attivi online, c’é chi si auspicherebbe la conferma di Carola Viola Carpanelli tra gli eredi al trono classico, per la ricerca dell’amore alla corte di Maria De filippi, che con il salottino di Uomini e donne e da oltre vent’anni di storia della TV made in Italy si impone come regina di ascolti sulle reti Mediaset.

Mentre il ritorno TV di Uomini e donne é previsto in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity per il 18 settembre 2023, Carola Viola Carpanelli é tra i nomi più richiesti dall’occhio pubblico TV per il titolo di tronista nel format alla corte dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, stando ai primi spoiler che rendono note le fonti online insider, vicine alla produzione Mediaset di Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli potrebbe aver rinunciato la proposta di succedere al trono classico come nuova figura tra i tronisti, reduce dalla crisi d’amore con il tronista uscente di Uomini e donne, Federico Nicotera. A tre mesi di distanza dal loro fatidico appuntamento TV che alla scelta del tronista, ha visto Federico Nicotera uscire di scena da Uomini e donne in coppia con la bionda corteggiatrice, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno diramato a mezzo social la notizia della loro rottura. La coppia é scoppiata in tempi “record” e non a caso é in corso una polemica web ai danni di Federico Nicotera. Questo, per delle foto che via social lo ritraggono in vacanza, lontano dall’ex Carola…

Carola Viola Carpanelli rifiuta il trono di Uomini e donne?

E, intanto, Carola non é a quanto pare confermata tra i candidati al titolo di tronista, nonostante l’aspettativa generale dell’occhio pubblico voglia vederla erede al trono classico di Uomini e donne, dell’ex Federico Nicotera. La bionda dal look “acqua e sapone” potrebbe al momento rifiutare il trono perché provata per lo scotto della rottura con Federico Nicotera. Che l’ex corteggiatrice sia comunque destinata all’upgrade di tronista, per la nuova stagione tv di Uomini e donne in partenza a settembre 2023, non può tuttavia dirsi un’ipotesi da escludere.

Tra gli altri papabili nuovi tronisti di Uomini e donne, spunta poi l’ipotesi dal nome di Andrea Foriglio. L’osteopata uscente come corteggiatore non scelto della tronista Nicole Santinelli, al trono classico, potrebbe subentrare nel ruolo di tronista, in una rivalsa verso la bionda che non lo ha voluto come compagno al suo fianco nella vita lontana dai riflettori.

Tra gli altri spoiler TV, poi, sembrerebbe confermarsi il trio di opinionisti fissi a Uomini e donne, formato da Tina Cipollari e la spalla Gianni Sperti insieme alla trend-setter Tiní Cansino, al fianco della conduttrice e produttrice TV Maria De Filippi.

