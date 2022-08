Uomini e Donne, Chiara Nasti “Vorrei avere un’infinità di figli”/ Mattia Zaccagni avvertito!

Chiara Nasti vuole allargare la famiglia? La sconcertante rivelazione

Chiara Nasti orgogliosa del suo pancione. L’influencer sta aspettando il primo figlio avuto dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. La Nasti partorirà in autunno anche e rispondendo alle domande dei followers confida di non sopportare più il caldo. Chiara Nasti pensa già alla prossima gravidanza. L’influencer va pazza per le famiglie numerose e al riguardo ammette di farci un pensierino: “Quanti figli? Minimo 3, ne farei 5-6, un’infinità. Mi piacciono le famiglie grandi, i bambini portano gioia”. Sua madre però l’ha messa in guardia facendole capire che dopo il primo figlio avrebbe cambiato idea: “Aspetta il primo e poi mi dirai”. Quindi vedremo”.

Chiara Nasti, incidente stradale durante la gravidanza/ Come sta? "Sono dovuta correre al Pronto Soccorso"

Nei giorni scorsi, Chiara Nasti aveva parlato della paura vissuta per un incidente in macchina, avvenuto durante la gravidanza e per fortuna senza conseguenze. La Nasti ha poi innescato una polemica sulla cintura di sicurezza: “I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l’uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente. I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza”. Chiara Nasti non aveva indossato la cintura di sicurezza ed era finita al pronto soccorso: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”.

Chiara Nasti, hater l'attacca per il seno/ Lei l'asfalta "Tanto vere o finte a te nessuno le dà"

Chiara Nasti e il seno di plastica, scoppia il putiferio sui social

Chiara Nasti viene ormai attaccata regolarmente sui social. Alcune sue dichiarazioni hanno sollevato di recente una bufera mediatica. L’influencer è stata contestata per il seno rifatto: “Che poppazze”, ha scritto un utente. “Sì, di plastica”, ha commentato un altro. La replica ha scatenato Chiara Nasti: “Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica” lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione”. Poi la Nasti ha rincarato la dose: “Tanto vere o finte a te nessuno le dà…insomma guardati”.

Chiara Nasti ingrassa in gravidanza ed è bufera nel web / "Una vergogna leggere..."

Chiara Nasti non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per modificare il suo aspetto. Confrontando le foto di ieri e oggi la differenza appare evidente. Chiara si è rifatta il seno tanto che di recente ha rivelato i ustionarsi sempre il décolleté e di aver paura che le protesi arrivino a squagliarsi sotto il sole bollente. La Nasti è fiera però delle sue forme esplosive e non perde occasione per metterle in mostra.











