Uomini e donne, Chiara Rabbi, è crisi con Davide Donadei/ “Mi spiace se sono sparita”

Chiara Rabbi “sola”, senza Davide Donadei, dopo la scelta a Uomini e donne: la verità dell’ex corteggiatrice

Ha destato preoccupazione generale nell’ultimo periodo per la pausa di riflessione intrapresa dai social e in queste ore Chiara Rabbi torna a parlare al popolo del web in un intervento di re-entry al mondo virtuale. A Uomini e donne ha avviato la lovestory con Davide Donadei, il tronista dagli occhi di ghiaccio che l’ha nominata sua scelta, ma a detta del gossip del momento i due sono finiti in crisi. Il che emergerebbe dal nuovo intervento condiviso su Instagram dal beninformato Vicolodellenews, dove Chiara Rabbi non nasconde di essere lontana da Davide Donadei, avvalorando così il sospetto generale che tra lei e l’ex tronista ci sia stato “un brutto finale”.

“Mi spiace se sono sparita, ma avevo bisogno di stare da sola con me stessa -esordisce nel video ripreso su Instagram, Chiara, per poi aprirsi sibillina sulla sua pausa di riflessione dai social che sembra combaciare con le presunte distanze prese da Davide-. Per il momento sono qui in vacanza a Roma, a casa di papà. Certi argomenti li evito, perché non so che dire…”. Insomma l’ex corteggiatrice sembra non volersi aprire sulle indiscrezioni incessanti che circolano sul conto del preannunciato triste finale della lovestory intrapresa ad Uomini e donne.

Il messaggio sospetto di Davide Donadei su Chiara Rabbi

E c’è chi tra gli internauti attivi in rete, a margine del nuovo video di Chiara, scommetterebbe che il suo messaggio unitamente all’ultimo lanciato in rete da Davide Donadei, siano la prova provata che la storia nata in tv tra i due giovani sia naufragato. Dal suo canto, nel post sospetto l’ex tronista ha condiviso un video, dove Francesco Sole cita una delle sue poesie sull’amore tramontato: “Non importa come finiscono le cose, come si chiudono, se almeno una volta ti ha reso felice a tal punto da farti credere di poter fermare il tempo, allora si ne è valsa la pena. Mi piace pensare che certi inizi, certe sensazioni, certe persone, semplicemente valgano di più di un brutto finale. Sì nonostante tutto valgono il dolore”. Che la lovestory di Chiara e Davide sia davvero giunta al capolinea?

