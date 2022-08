Uomini e Donne, Chiara Rabbi “Io e Davide stiamo soffrendo”/ L’appello ai fan…

Chiara Rabbi e Davide Donadei, è finita. Lei interviene sui social e…

Chiara Rabbi spezza il silenzio. Dopo il comunicato in cui Davide Donadei annunciava la loro rottura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata sui social. Davide Donadei aveva smentito l’indiscrezione lanciata da The Pipol Tv secondo la quale a provocare la rottura tra i due ci sarebbero state differenti visioni a livello lavorativo. L’ex tronista aveva così replicato: “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”. A distanza di poche ore, Chiara Rabbi è intervenuta spiegando che la decisione di concludere la storia è stata di Davide.

UeD, Davide Donadei: "Io e Chiara non stiamo più insieme!"/ E si scaglia contro...

La ragazza non ha voluto specificare i motivi ma si è limitata a dire che entrambi starebbero soffrendo molto per la situazione: “Ci tengo a spendere due parole per me e per la nostra storia.. I problemi tra me e Da rimarranno tra di noi e solo noi sappiamo quanti entrambi stiamo soffrendo! E’ vero che la decisione è sua ed è anche vero che sono davvero dispiaciuta perché per me lui è ancora ad oggi molto importante. Detto questo io sono abituata alla vostra cattiveria ma questa volta vi chiedo cortesemente di non prendere nessuna parte e se proprio la volete prendere se non sono io ad a odiarlo o insultarlo perché vi sentite in diritto voi?”. Poi Chiara ha difeso a spada tratta Davide Donadei come a lasciar intendere che non sia stato un tradimento a dividerli: “E’ una persona speciale che si fa in 4 per chi ama, è un ragazzo educato e un gran lavoratore e mai e poi mai ha fatto qualcosa per poter essere giudicato male”.

Uomini e Donne, perché Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati?/ I motivi...

Chiara Rabbi fa un appello ai suoi fan: “Non vorrei più leggere…”

Chiara Rabbi ha chiesto rispetto ai suoi followers e a quelli di Davide Donadei. Dopo aver letto varie indiscrezioni sul suo conto, tra cui quello di una gelosia ossessiva da parte di Chiara che avrebbe portato alla rottura con Davide, l’ex corteggiatrice ha fatto un appello: “Detto questo non vorrei più leggere cose brutte e non vere, vi chiedo solo un po’ di rispetto. Non ho altro da aggiungere”.

Con un video postato su Instagram, la scorsa settimana, Chiara aveva ufficializzato già la rottura da Davide. Un utente aveva scritto a Deianira Marzano facendo intendere che la gelosia di Chiara avrebbe provocato un’insanabile rottura tra i due. Voci che non erano piaciute a Chiara che aveva ribattuto sui social: “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate. Non sono un mostro e non lo sono mai stata. Non sono come mi descrivete. Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo ma non un mostro!Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.

Uomini e donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi in "forte crisi"/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA