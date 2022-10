Uomini e donne, Chiara Rabbi: “Stavo morendo”/Verità choc dell’ex di Davide Donadei

Uomini e donne, Chiara Rabbi rischia la vita: il racconto del retroscena che preoccupa i telespettatori

Reduce dalla rottura inaspettata con l’ex tronista che l’ha scelta al termine del suo trono classico a Uomini e donne, Davide Donadei, Chiara Rabbi torna a raccontarsi, rivelando di aver rischiato la vita, tanto da arrivare alla scelta sottoporsi a degli accertamenti. In uno sfogo condiviso con il popolo del web, tra le Instagram stories, l’ex corteggiatrice di Davide Donadei , che a Mondo tv ha fatto sapere che non escluderebbe in futuro la sua disponibilità ad accettare l’ipotetica proposta di un trono a Uomini e donne, tra le Instagram stories riferisce che avrebbero messo a rischio la sua vita non prendendo in considerazione le sue sedicenti allergie e intolleranze alimentari, tanto da farla sentire male, fino a provocare tra le reazioni avverse più disparate.

“Ragazze buongiorno ci sono, gonfia e irritata- si é così rivolta ai follower tra le stories, svelando il retroscena del momento in cui ha tenuto il peggio, e si trovava in preda a quella che potrebbe confermarsi una reazione allergica-. Ieri sera un disastro, stavo per morire, anzi mi stavo per uccidere. Vi spiego meglio”.

Quindi, la rivelazione si fa via via più dettagliata, e l’ex Uomini e donne comincia a parlare ai fan di una sua cena in un locale per vegani, occasione in cui, dopo aver segnalato le sue allergie al ristorante, lei ha scelto di non ordinare in prima persona le portate per se stessa, chiedendo quindi a terzi di selezionare cosa fosse meglio per lei dal menù: “ieri sera ero molto serena oltre che affamata e stavo aspettando con ansia la cena, mentre conversavo di cuore con Alice Fabbrica. Per questo decido di non ordinare io la cena, ma chiedo di scegliere per me. Tutto bellissimo e anche molto intrigante, eravamo in un ristorante vegano, io avevo specificato le mie allergie e quindi mi sono lasciata andare ad occhi chiusi”.

La scelta dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne per montare il suo stato di salute generale

“Tutto bene -prosegue il racconto di Chiara Rabbi- fino a quando piano piano sento la lingua pizzicare e piano piano gonfiarsi. Però tutto sotto controllo, sono abituata e so gestire i miei sfoghi allergici”. Negli attimi in cui stava male, lei ha avvertito, tra gli altri sintomi del malore e sospetta reazione allergica, “una pancia gonfia e tanto mal di testa, gola irritata e la lingua piena di bollicine.”

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, intanto sceglie di sottoporsi a degli accertamenti, per indagare sul malore. Si tratta degli accertamenti sulle sue allergie, quindi un test generale che possa quindi attestare tutte le allergie e il grado del caso, previsto nella giornata di lunedì 10 ottobre.

