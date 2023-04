Uomini e donne, Clarissa Marchese posta il figlio neonato/ É polemica: c’entra Fedez

Uomini e donne, Clarissa Marchese finisce al centro di una polemica web: riesplode il caso Ferragnez

Clarissa Marchese é al centro di una nuova polemica web, che si solleva ai danni dell’ex protagonista di Uomini e donne per il volere dei fan dei Ferragnez, l’influente coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. E il motivo della polemica online é presto detto. Non é gradita, ai più tra i contestatori e utenti attivi nel grido social di massa del momento, la scelta della influencer di rendere di dominio pubblico la nascita del figlio secondogenito, attraverso la condivisione online della notizia del fiocco azzurro giunto in famiglia. Questo, per effetto di un attacco che la stessa Clarissa riservava ai Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni, in una reazione social avversa che la prima registrava al momento in cui i due popolari consorti influencer davano annuncio online della nascita del primogenito Leone.

Sono, non a caso i fan dei Ferragnez, in particolare i supporters di Fedez, a muovere la polemica social del momento contro l’ex Uomini e donne. Questo perché, come ripreso da Il vicolo delle news- non viene perdonato a Clarissa Marchese l’affondo social che lei destinava ai Ferragnez alla condivisione online delle immagini post-partum della nascita del primogenito, con tanto di commento pubblico: “Bello condividere le gioie con chi ogni

giorno ci segue con tanto affetto…ma credo nell’intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli …avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso e la sua dolcezza è bello, ma

tenetevi qualcosa per voi raga…”. Una frecciatina a cui seguiva, poi, la stoccata del rapper Fedez, all’ex tronista di Uomini e donne: “libero arbitrio. Ma in fondo hai ragione, ci faremo una bella esterna per prendere una boccata d’aria fresca”.

E non a caso, ora, non si fanno attendere le reaction avverse dei fan di Fedez alla condivisione social della notizia del neonato di Clarissa Marchese.

“E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta…

Benvenuto al mondo Christian! La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”, é la caption del post più discusso del momento nel web, con cui l’ex Miss Italia 2014, Clarissa Marchese, dà pubblicamente il benvenuto al mondo al secondogenito Christian, concepito con il calciatore Federico Gregucci. Un post contenente un momento di intimità, che immortala in una tenera posa la primogenita della Marchese mentre accoglie, sfiorando il viso del neonato con le mani, il fratellino.

Il video in questione, intanto, fa rumore sul popolare account Instagram dell’ex tronista, facendo incetta di interazioni social, tra like, condivisioni e commenti degli utenti. E oltre ai messaggi di auguri e congratulazioni dei fan, destinati all’ex Uomini e donne per la maternità bis appena raggiunta, non mancano le contestazioni del fandom di Fedez e più in generale da parte dei supporters dei Ferragnez, che non perdono l’occasione per dare a Clarissa dell’ipocrita. Questo, ricordando all’ex Uomini e donne la critica sferrata alla coppia di influencer, tacciandoli di pubblicare online un momento intimo per il mero fine di visibilità social.

