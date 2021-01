Uomini e Donne/ Crisi per Gemma Galgani? Anticipazioni e news 10 gennaio

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 10 GENNAIO

Gemma Galgani è in crisi? Per la dama del trono over di Uomini e Donne che sperava di aver trovato, in Maurizio, il principe azzurro che aspettava da tempo, è arrivata l’ennesima batosta sentimentale. Il cavaliere cinquantenne ha deciso di chiudere definitivamente la storia con Gemma con cui ha vissuto diverse notti d’amore. Una grande delusione per la Galgani che Tina Cipollari aveva previsto. La bionda opinionista, infatti, non aveva mai creduto nel reale interesse di Maurizio nei confronti di Gemma esortando quest’ultima a non illudersi e non credere alle parole d’amore di Maurizio. Una batosta per la dama che, da quando partecipa a Uomini e Donne, nonostante abbia ricevuto diverse delusioni, non ha mai perso la voglia di credere nell’amore e nel suo principe azzurro. Lo farà anche stavolta o la dama alzerà bandiera bianca?

GEMMA GALGANI LASCIA UOMINI E DONNE?

Gemma Galgani lascia ufficialmente Uomini e Donne? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fans del trono over dopo la fine della storia tra la dama di Torino e Maurizio. La delusione sentimentale spingerà davvero Gemma a lascare per un periodo la trasmissione di Maria De Filippi? A preoccupare i fans è il silenzio della Galgani che, sebbene sia sempre presente sui social, non accenna a Uomini e Donne. Gemma, infatti, pubblica post dedicati alle sue trasmissioni televisive come C’è posta per te che è tornata in tv con la nuova edizione, senza fare riferimenti alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Tuttavia, c’è anche chi crede che Gemma non lascerà affatto la trasmissione e troverà presto la voglia e la forza di rimettersi in gioco. Per lei, dunque, arriveranno presto dei nuovi pretendenti?



