Gemma Galgani e Maurizio Guerci si sono lasciati/ A Uomini e Donne la verità?

Gemma Galgani e Maurizio Guerci si sono detti addio, ma cosa ha spinto il cavaliere cinquantenne a lasciare la dama di Torino per cui aveva dichiarato di provare un forte interesse? Le poche anticipazioni non chiariscono il motivo della rottura tra Gemma e Maurizio che, tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 7 gennaio, potrebbero tornare al centro dello studio. Probabilmente, però, non saranno svelati i motivi dell’addio. La puntata in onda oggi, la prima del 2021, è stata registrata lo scorso 18 dicembre, periodo in cui tra Gemma e Maurizio andava tutto bene. La coppia, all’epoca, aveva vissuto una notte d’amore ed era pronta a sbugiardare Tina Cipollari che non ha mai creduto all’interesse di Guerci nei confronti della Galgani. Al centro dello studio, dunque, Gemma e Maurizio parleranno d’amore o daranno i primi segnali di una crisi che ha poi portato alla rottura definitiva?

Gemma Galgani e Maurizio Guerci, nessuna possibilità di tornare insieme?

L‘addio tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci sarà definitivo o la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne troveranno il modo di recuperare dandosi una seconda possibilità? A voler chiudere definitivamente la storia è stato Maurizio. Gemma, però, non ha mai nascosto di essere molto presa dal cavaliere e la sua decisione, sicuramente, le avrà causato un forte dolore. Dai profili social, però, non arrivano indizi che facciano pensare ad un ritorno di fiamma tra i due. Gemma, infatti, pur essendo molto presente sui social, non pubblica niente sulla sua partecipazione a Uomini e Donne limitandosi a condividere foto e video sui suoi programmi più amati. La Galgani, dunque, sarà nuovamente alle prese con una delusione d’amore. Tina Cipollari la sosterrà o si scaglierà contro di lei?



