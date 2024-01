Uomini e donne, Cristian Forti comunica la scelta in esterna/ La svolta del trono classico!

Uomini e donne, Cristian Forti esce di scena: la comunicazione della scelta

Cristian Forti segna la svolta al trono classico, nella storia di Uomini e donne, con la registrazione di una scelta dalle dinamiche inaspettate. O almeno questo é lo spoiler di Uomini e donne, che a prima firma Il sussidiario.net si profila secondo le anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni fornite su Instagram. Le stesse concernono le registrazioni del dating show datate 9 gennaio 2024.

Rientrati di ritorno dalle vacanze natalizie nel parterre dei protagonisti di Uomini e donne, oltre ad una serie di accese discussioni in studio tra le re-entries Roberta Di Padua e Armando Incarnato, che sferrano attacchi alla visione delle ex fiamme Alessandro e Cristina, il tronista moro in carica, Cristian Forti, giunge all’epilogo del suo trono classico.

Cristian Forti matura la sua scelta definitiva, personalizzandola nel modus operandi di rito prevista a Uomini e donne. Tra le corteggiatrici superstiti a contendersi il titolo di prescelta, Virginia e Valentina, la prima non presenzia in studio. E il canonico appuntamento della scelta viene registrato eccezionalmente in seduta di una uscita da esterna e non al centro studio, come solitamente accade nella storia del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Ma le novità per le quote di trono over e trono classico non finiscono qui. Per quanto riguarda Brando Ephrikian, il tronista biondo porta in esterna sia Raffaella che Beatriz e le bacia entrambe. La tronista ed ex over, Ida Platano, esce sia con Mario Cusitore che con Sergio. E il terzo incomodo? David, alla nuova registrazione non si presenta e non é dato sapere se lui sia previsto ancora a Uomini e donne, a conferma del ruolo di corteggiatore di Ida Platano.

Per la quota trono over, nel tentativo di rubare la scena al tronista uscente Cristian Forti Alessandro Vicinanza e Cristina chiudono la loro frequentazione intima. Eppure lui sembrerebbe essere particolarmente legato alla dama. Ma, a quanto pare, complice il peso della presenza in studio dell’ex di lui, Roberta Di Padua, la relazione subisce in definitiva una battuta d’arresto.











