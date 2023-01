Uomini e Donne, Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara/ “So tante cose…”

Anni dopo la fine della loro relazione, Cristian Gallella rompe il silenzio sull’ex compagna Tara Gabrieletto a seguito di quanto pubblicato su Instagram da una presunta ex amica di quest’ultima, Chiara Camerra Jackson. La verità dell’ex tronista di Uomini e Donne, assicura lui in un post rivolto ai follower, sarebbe molto diversa da quanto raccontato dalla parte opposta e il tono del suo sfogo apre a qualcosa che finora sarebbe rimasto “segreto” e che, secondo Gallella, sarebbe noto a molte persone.

Cristian Gallella/ Dopo il divorzio da Tara, la nuova fidanzata è Sofia Oranges

Le parole dell’ex protagonista della famosa trasmissione di Maria De Filippi hanno incassato parecchia curiosità tra le colonne della cronaca rosa, soprattutto per il tenore del messaggio con cui Cristian Gallella parla del suo vissuto dicendosi “condannato e colpevolizzato per anni” soltanto per aver taciuto “tutto quello che so io e che sanno in tanti”. Era il 2012 quando Cristian Gallella scelse dal suo “trono” del dating show l’allora corteggiatrice Tara Gabrieletto, iniziando una storia d’amore che si sarebbe conclusa amaramente qualche anno più tardi. Lei avrebbe parlato del suo ex diverse volte e nell’estate scorsa, via social, si sarebbe sfogata parlato di un tentativo di riavvicinamento da parte di Gabriele Gallella che poi sarebbe “sparito”. Le cose, secondo lui, non sarebbero come vengono raccontate…

Tara Gabrieletto, l'aggressione del suo pitbull/ "Chiara Camerra? Strano parli ora…"

Cristian Gallella rompe il silenzio: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Oggi Cristian Gallella vive un nuovo amore con Sofia Oranges, ma i tentacoli del passato sembrano essersi fatti così pressanti da indurlo a rispondere via Instagram con una storia sul suo passato al fianco di Tara Gabrieletto. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, le cose non sarebbero andate esattamente come raccontate dall’altra parte, e per questo ha deciso di rispondere sui social parlando del suo vissuto e di cosa avrebbe provato in questi anni dopo la fine della loro unione. Il recente sfogo di Cristian Gallella sarebbe arrivato dopo che una presunta ex amica di Tara Gabrieletto avrebbe insinuato che sulla storia tra i due ex di U&D non sarebbe “passato un messaggio giustissimo su chi fosse la vittima e chi fosse il carnefice“. Secondo il post di Chiara Camerra Jackson, “è passato più volte un messaggio molto sbagliato”. Parole a cui Gallella, dopo aver letto il post giratogli da alcuni follower, ha voluto dare eco aggiungendo il suo pensiero.

Chiara Camerra vs Tara Gabrieletto/ "Suo pitbull ha azzannato e sfigurato mia figlia"

“Quello che posso aggiungere e che non sempre chi tace acconsente – ha scritto Cristian Gallella in una delle sue Instagram Stories -. La mia scelta di non parlare o raccogliere provocazioni negli anni è stata una scelta ponderata. Perché nonostante le cose non siano andate come sono state raccontate, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni della mia vita. È chiaro che a tutto c’è un limite e ciò che mi dispiace di più oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibili di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetuate nel tempo fino alla fine della nostra relazione, è che io sia stato “condannato” e colpevolizzato per anni. Solo per non aver mai voluto tirare fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. Ed è proprio vero… i santi stanno solo in paradiso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA