Uomini e Donne/ Dame e cavalieri al top e boom di ascolti settimanali (trono over)

Come sono andati gli ascolti TV del trono over di Uomini e Donne della scorsa settimana? Naturalmente dame e cavalieri, hanno avuto la meglio sul trono giovane, anche questa volta. Ecco cosa scrive a tal proposito il blog di Isa&Chia. “Sul primo gradino del podio degli auditel di questa settimana, infatti, troviamo nuovamente Gemma Galgani&Co. con la puntata di mercoledì che ha collezionato il 24.6% di share insieme a 3.094.000 spettatori. Al secondo posto, di nuovo, il Trono Over con la puntata di lunedì che ha attirato ancora più spettatori, ben 3.167.000 spettatori, toccando però uno share leggermente inferiore (24%). All’ultimo gradino del podio, ancora una volta, il Trono Over con la riconciliazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri durante la puntata di martedì che ha preso il 23% di share con 2.928.000 di spettatori”. Le dame ed i cavalieri del trono senior, conquistato come di consueto, la fascia del pubblico più importante, lasciando a “bocca asciutta” gli amici giovani del trono classico, questo anno meno interessante del previsto.

Uomini e Donne Trono Over, Ida e Riccardo preparano le nozze

Ed intanto, mentre Gemma Galgani è alle prese con le rocambolesche avventure con Juan Luis, la sua amica Ida Platano attende di mettere in piedi il matrimonio con Riccardo Guarnieri, partendo dalle base e ricostruendo il loro rapporto d’amore. “La proposta di Riccardo mi ha scioccata, ero davvero sconvolta – ha raccontato Ida Platano tra le pagine di Uomini e Donne Magazine – Mi sembrava una cosa impossibile, ero incredula e non avevo parole. Pensi che, dopo che Riccardo e io abbiamo parlato fuori dagli studi, una volta rimasta sola sono stata zitta per ore: ho bevuto una camomilla e un bicchiere di vino. A mente fredda, e una volta rimasta da sola, ho realizzato il tutto. La proposta mi è sembrata incredibile dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese e mezzo, tutto mi aspettavo tranne che questa proposta”. Staremo a vedere se, in prossimità delle nuove scelte, i tronisti giovani riguadagneranno terreno oppure no.

