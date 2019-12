Uomini e Donne/ L’appello di Gemma: “voglio un compagno da amare” (Trono over)

Gemma Galgani, dalle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, si lascia andare ad un doloroso ricordo del suo passato raccontando quanto sia stato difficile andare avanti senza la mamma. A pochi giorni dal Natale, Gemma ricorda l’ultimo 25 dicembre trascorso in compagnia della madre. “Il Natale più triste è stato quello in cui eravamo consapevoli che sarebbe stato l’ultimo in sua compagnia. Avrei illuminato per lei tutta la città. Il pranzo fu il più ricco di sempre” – ha confessato Gemma che ha poi aggiunto – “Un senso di colpa mi toglieva l’aria quando ripensavo a quei pranzi di Natale che avevo perso a causa del lavoro”. La dama del trono over, poi, ha spiegato di sognare ancora l’amore e di essere in cerca di una persona con cui costruire qualcosa d’importante. “Voglio qualcuno da amare e non ne voglio uno qualsiasi, tanto per non rimanere fisicamente soli. Voglio un compagno con cui farei dei progetti”. Quel qualcuno sarà Juan Luis?

UOMINI E DONNE, ROBERTA DI PADUA E ARMANDO INCARNATO: LA CONOSCENZA CONTINUA?

Dopo aver chiuso la conoscenza con Veronica Ursida, Armando Incarnato, rimasto piacevolmente colpito da Roberta Di Padua, ha deciso di continuare a frequentarla. Nella scorsa puntata del trono over, Roberta era assente per il compleanno del figlio, ma dalla serenità che traspare dai suoi occhi, la conoscenza starebbe andando avanti. “E’ tutto nascosto negli occhi”, scrive Roberta sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram. L’appuntamento che si sono concessi ha spiazzato sia Roberta che Armando. Quest’ultimo, a sua volta, ha più volte ribadito di essere in cerca dell’amore. Nonostante sia ancora presto per pensare ad un futuro insieme, il cavaliere napoletano non ha nascosto di voler andare avanti con Roberta. Entrambi genitori e alla ricerca del vero amore, Roberta e Armando riusciranno ad avere una frequentazione serena?

