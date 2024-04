Uomini e donne, Daniele Paudice: Gaia pronta a dire “no” alla scelta?/ La confessione che spiazza!

Uomini e donne, il trono di Daniele Paudice vive una fase di crisi

Tra i protagonisti alla ricerca dell’amore a Uomini e donne, Daniele Paudice si direbbe diviso tra due fuochi, le corteggiatrici Gaia e Marika. O almeno questo é stando alle anticipazioni che il blogger Lorenzo Pugnaloni fornisce online relativamente alle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, tenutesi il 9 aprile 2024.

“Daniele ha portato in esterna sia Gaia che Marika” -si apprende nel dettaglio dallo spoiler dei nuovi appuntamenti TV e streaming di Uomini e donne previsti sulle reti Mediaset. Ma non é tutto. Il tronista in carica al trono classico che é in corso parallelamente al trono over di Uomini e donne, Daniele Paudice, potrebbe rischiare la scelta della donna ideale in TV, prevista al termine del percorso intrapreso alla corte di Uomini e donne. O in alternativa anche un possibile “no” alla scelta, chiaramente da parte della giovane Gaia.

Gaia lascia il trono classico di Daniele Paudice?

E lo si deve al fatto che la corteggiatrice Gaia paleserebbe, al rientro registrato in trasmissione, il sospetto che, secondo una sua percezione, lei non interessi del tutto al giovane in prospettiva di una relazione da avviarsi per un futuro di coppia, in amore. Che il tronista Daniele Paudice rischi la chiusura anticipata e/o un clamoroso due di picche alla puntata finale del trono, quindi, non può dirsi di certo azzardato. Specialmente nell’ipotesi che vedrebbe Gaia uscire di scena per un ritiro e il tronista chiudere in anticipo il trono, anche al netto della “scelta” tra le corteggiatrici, e dati gli ultimi risvolti della ricerca dell’amore del tronista.

Nel frattempo, intanto, anche l’altra tronista in carica, Ida Platano, sembra vivere un momento non di certo facile al trono classico avviato in TV. Questo dal momento che lei, in puntata, riceve in studio una clamorosa testimonianza ai danni di Mario Cusitore, uno tra i volti più discussi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi.











