Uomini e Donne, Desdemona accusa Alessandro/ “Hai detto se venivo a letto con te…”

Desdemona tronca con Alessandro e lo accusa: “Volevi salire in camera”

Alessandro sta conoscendo cinque dame a Uomini e Donne, ma nella puntata di oggi 23 gennaio, sembra che siano rimaste solo in due a corteggiarlo a causa dei suoi atteggiamenti. Desdemona, in particolare, si è lamentata di alcuni comportamenti assunti dal cavaliere nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Maria De Filippi asfalta Alessandro/ La conduttrice lo smaschera

La dama ha accusato Alessandro di essere “troppo pressante” e di avere “un chiodo fisso“: il sesso. Secondo Desdemona, il cavaliere le avrebbe più volte chiesto di salire in camera e di avere intimità con lei dopo poche uscite. Il volto del parterre femminile rivolge delle accuse pesanti al protagonista del trono over: “Mi hai detto che mi davi l’esclusiva se facevamo l’amore“. A questo punto, Alessandro ha cercato di negare ribadendo che anche lei volesse un approccio fisico, ma la dama ha ribadito: “Io ho i miei tempi” e poi ha confermato di voler chiudere con lui.

Uomini e Donne/ Diretta e anticipazioni 23 gennaio: Lavinia furiosa con Alessio

Alessandro contro Desdemona: “Ti ho detto che se ti fidavi di me non succedeva niente”

Alessandro, dopo le accuse che Desdemona gli ha lanciato al centro studio, ha cercato di giustificare le sue azioni: “Sei stata tu a darmi un bacio sulla guancia e a chiedermi di accarezzarti le mani“. La dama ha confermato, ma ha aggiunto di non voler andare oltre a questo: “Tu volevi addirittura salire in camera“.

Il cavaliere, a questo punto, ha messo le mani avanti dicendo: “Ma io ti ho detto di fidarti di me, che non succedeva niente“, immediata la replica di Desdemona che dichiara: “No, tu mi hai detto che mi avresti fatto un massaggio rilassante. Alessandro S., invece, ha rispettato i miei tempi e mi ha baciata un mese e mezzo dopo“. Insomma, questa voglia di avere un approccio fisico non è stata gradita alla dama che ha deciso di continuare a conoscere un altro cavaliere.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri dice addio?/Lascia lo studio: c'entra Gloria...

© RIPRODUZIONE RISERVATA