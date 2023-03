Uomini e donne, Desdemona Balzano ha tradito la Redazione?/ La verità dopo l’addio

Uomini e donne, Desdemona Balzano lascia il trono over? Sulla scia delle anticipazioni TV…

Desdemona Balzano esce di scena da Uomini e donne, per via di una relazione top-secret? É l’interrogativo che nasce spontaneo sul conto della magnetica mora, dal momento che le ultime anticipazioni TV fornite online da Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni preannunciano, anzitempo, che Desdemona Balzano sia destinata a uscire di scena dal format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi. Questo, per effetto di una serie di segnalazioni giunte da fonti insider, alla Redazione facente capo alla produzione del dating show.

Indubbiamente può dirsi una delle protagoniste TV, più amate negli ultimi anni, tra i volti figuranti nel parterre del dating-show del trono over targato Uomini e donne. Ma, a quanto pare, Desdemona Balzano inaspettatamente avrebbe abbandonato in definitiva il programma dei sentimenti, senza più farvi ritorno. Gli spoiler TV, intanto, destano nell’occhio pubblico attivo online il sospetto che Desdemona Balzano abbia avviato una lovestory con un uomo tenuta in parallelo alla ricerca dell’amore avviata in TV, tradendo così la fiducia della produzione di Uomini e donne. Una volta segnalata da fonti-talpa alla Redazione di Uomini e donne, la storia top-secret avrebbe segnato l’addio di Desdemona Balzano alla TV dei sentimenti, che ora suscita il gran dispiacere dei fan della dama mora.

Ma qual é la verità che si cela dietro il curioso caso dell’uscita di scena? Nelle ore segnate dagli spoiler TV, Desdemona Balzano rompe il silenzio social, riattivandosi sul suo profilo Instagram, con la condivisione di uno scatto che la immortala con due figure femminili e il trio é in bikini.

Desdemona Balzano rompe il silenzio social, dopo Uomini e donne: la verità sull’uscita di scena

“Noi siamo pronte per l’estate, voi?”, incalza gli utenti del web, la sexy mora uscente di Uomini e donne, nella caption della foto. A margine del post, che segna tra le molteplici interazioni social 450 like, poi c’é chi tra i telespettatori attivi online chiede a Desdemona se il suo addio a Uomini e donne sia realmente dovuto alla presenza di un uomo top secret nella sua vita, come le segnalazioni anticiperebbero . E la replica della influencer non si fa attendere, prima della scelta di Desdemona di disattivare la funzione dei commenti visibili del post “rivelatorio”: “Nessun uomo, prima di dare per certo un fatto, si informi … Grazie”, é la verità sibillina post-Uomini e donne di Desdemona Balzano.

