Uomini e donne, Diego e Aneta si sono lasciati/ “Un modo poco maturo…”

Uomini e donne, Aneta Buchtova e Diego Tavani si lasciano dopo l’esclusiva di coppia

Nell’attesa generale del ritorno tv di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio 2023 su Canale 5, giunge online notizia secondo cui é scoppiata la coppia formata da Diego Tavani e Aneta Buchtova. I due ormai ex si conoscevano per la prima volta da protagonisti nel parterre del trono over di Uomini e donne, dove il cavaliere si é fatto conoscere anche per aver riservato un corteggiamento serrato a Ida Platano. Tra Diego e Ida il rapporto si rivelava altalenante, con la bresciana che appariva sempre più legata all’ex storico Riccardo Guarnieri, ma tra il cavaliere e Aneta invece la conoscenza al dating show di Maria De Filippi si é evoluta in un sedicente sentimento importante per i due protagonisti del trono over, fino all’esclusiva di coppia. Aneta Buchtova e Diego Tavani sono infatti giunti alla scelta di uscire di scena insieme dal format TV che li ha resi noti agli occhi dei telespettatori. Lo scorso maggio 2022, infatti, la coppia si ufficializzava annunciando l’uscita di scena da Uomini e donne, eppure le cose non sono evolute per il verso giusto. Tanto che come si apprende in queste ore dal profilo Instagram di Aneta Buchtova, la dama e il cavaliere di Uomini e donne non sono riusciti a tenere salda la loro lovestory. E in un intervento condiviso con il web tra le Instagram stories, Aneta passa persino all’attacco di Diego. Motiva la loro separazione, lamentando che la recente pausa di riflessione che lui le ha chiesto si sarebbe rivelata ai suoi occhi come un escamotage per poter uscire di scena dalla loro lovestory. Una condotta, che a detta della dama denoterebbe una manifesta immaturità mostrata da Diego nei suoi riguardi.

Il messaggio della verità di Ana Buchtova

“Ciao a tutti, visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine”, esordisce nel suo messaggio rivelatore, l’ex dama al trono over di Uomini e donne. Il messaggio poi prosegue: ” Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia”. Insomma, può ormai dirsi ufficializzata la rottura tra Aneta Buchtova e Diego Tavani.

Nel frattempo, l’ex fiamma di Diego, Ida Platano, vive il mesiversario di una travolgente lovestory avviata con Alessandro Vicinanza.

